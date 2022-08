Støre om statsbudsjettet: Bruken av oljepenger skal ned

Oljepengebruken skal ned, fastslår statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med Dagens Næringsliv.

– 2022 er ikke normalt. Derfor er jeg tydelig på at mye av det vi ønsket oss, planla for og ville vise i vårt første budsjett, det kommer ikke til å skje nå. Det kommer til å settes på vent og settes til siden fordi noe annet nå er maktpåliggende, sier Støre i et intervju med Dagens Næringsliv.

– Kalddusjen er i vente

Statsrådene samles til den avsluttende budsjettkonferansen onsdag og torsdag. Der skal de siste beslutningene om neste års skatte- og avgiftsopplegg tas før statsbudsjettet legges fram 6. oktober. Grunnlaget for neste års statsbudsjett ble lagt på den første konferansen i mars.

I intervjuet sier Støre at kalddusjen som er i vente, skyldes strømstøtteordningen, kostnaden med Ukraina-flyktninger, styrking av Forsvaret og de løpende utgiftene for folketrygden.

Han varsler samtidig at den såkalte budsjettimpulsen blir negativ. Impulsen gir et bilde av hvordan oljepengebruken påvirker norsk økonomi. Han sier dessuten at det ikke er aktuelt å etterkomme kravet fra SV om å bryte skatteløftet.

– Vi vet det rammer urettferdig

Statsministeren sier at det er et samlet lag som over tid har sett hvilken vei det går. Regjeringen må få pengepolitikken og finanspolitikken til å dra i samme retning, understreker han.

– Det blir meningsløst hvis Norges Bank skal hente inn penger gjennom en økt rente på den ene siden og vi skal betale ut og nøytralisere på den andre siden. I tillegg vet vi at det rammer urettferdig. At det går mest utover de med trangest økonomi. Vi må begrense renteveksten ved at vi klarer å være ansvarlige, sier statsminister Jonas Gahr Støre.