LO-leder Peggy Hessen Følsvik (bak) og NHO-sjef Ole Erik Almlid møttes under årets lønnsoppgjør. Nå er det isfront etter nye lekkasjer.

NTB

LO fryser all kontakt med NHO etter lekkasjer og signaler om økt bruk av lockout, skriver Aftenposten.

– Vi lar være å møte å NHO og har kansellert et utspill vi skulle hatt om klima i dag. Her må det bli en oppvask og avklaringer før jeg kan opptre med NHO-sjefen slik dette er blitt, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til avisen.

Det skjer etter at leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri i VG torsdag snakket om streiken i prosessindustrien og samtidig varslet økt bruk av lockout. I samme reportasje fortalte NHO-leder Ole Erik Almlid om samtaler mellom ham og Hessen Følsvik underveis i streiken.

– Det er særdeles ubehagelig at jeg skal lese om en konfidensiell samtale mellom meg og NHO-sjefen. Det er veldig problematisk. Det er ikke overraskende at vi snakker med hverandre under store konflikter. Men det gjør meg skikkelig opprørt å lese om det i avisene i dagene etter, sier LO-lederen.

