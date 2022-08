Militær ekspert: – Konflikten mellom Russland og Ukraina vil vare de neste 50-80 årene

Russlands president Vladimir Putin har beordret det russiske militæret til å øke størrelsen på landets væpnede styrker med 137.000. Det kan bety at Russland vil trappe opp krigen mot Ukraina som allerede har kostet titusenvis av menneskeliv på begge sider av fronten. Bildet er fra et møte i Kreml 25. august 2022.

Dystre utsikter for fred mellom de to slaviske broderfolkene. Ekspert tror at Russland vil gå tapende ut og bli jaget ut av okkuperte områder innen 2024.

Idet krigen mellom Ukraina og Russland går inn i sin syvende måned, er frontene hardere enn noensinne. Ingen av partene er villige til å kompromisse og inngå fred. Samtidig vokser tapstallene på begge sider.

Ukraina krever alt sitt okkuperte territorium tilbake. Russland på sin side har ambisjoner om erobre så mye som mulig av Ukraina. Både Putin og Lavrov mener at Ukraina ikke kan anses som et selvstendig land, men hører historisk til det stor-russiske imperiet.

Dermed er det få tegn på at konflikten kan gå mot en snarlig slutt. Tvert om kan krigen bli enda blodigere og svært langvarig, som såkalte utmattelseskriger som på linje med frontene under 1. verdenskrig.

– Russland aksepterer ikke at Ukraina har rett til å være en uavhengig stat

Professor Michael Clarke var generaldirektør for Royal United Services Institute fra 2007-2015. Han mener Putins opprinnelige mål om å ta hele Ukraina og innsette en marionetteregjering har mislyktes fullstendig. (Foto: RUSI) Les mer Lukk

– Min gjetning er at denne kampen vil fortsette i de neste 50-80 årene. Det vil si Russland aksepterer ikke at Ukraina har rett til å være en uavhengig stat, og Ukraina lever med en eksistensiell trussel mot sin eksistens. Jeg tror det vil komme en rekke av- og på-konflikter og våpenhviler etterfulgt av sammenbrudd etter et par år eller mer, sier professor Michael Clarke, til Sky News.

Clarke var generaldirektør for Royal United Services Institute fra 2007-2015, hvor han fortsatt er tilknyttet. Han er stipendiat i forsvarsstudier ved King's College London, og for tiden spesialistrådgiver for to parlamentariske komiteer, og også assisterende direktør for Strategy and Security Institute ved University of Exeter, Storbritannia.

– Det vil være et stort tap og ydmykelse for Putin

Han mener den russiske hæren er svært dårlig organisert og dypt korrupt. Derfor utelukker han ikke at Ukraina på sikt vil klare å kaste de russiske styrkene ut av de okkuperte områdene, men at det vil ta lang tid. I første omgang ytterligere ett og et halvt år fra nå.

– Det kan komme til en midlertidig slutt hvis Ukraina kan presse russiske styrker ut av territoriene de har erobret siden 24. februar 2022. Det ville vært en stor seier, i det minste denne gangen, for Ukraina, og et stort tap og ydmykelse for Putin. Han vil være heldig å overleve etter en 18-måneders kamp som til da kan ha kostet opptil 200.000 russere livet, og brakt den langsiktige russiske økonomien i kne, påpeker Michael Clarke.

Shoigu: Alt går etter planen



Forsvarsminister Sergej Sjoigu sammen med president Vladimir Putin. Les mer Lukk

Den russiske forsvarsministeren Sergey Shoigu uttalte 24. august at russiske styrker bremser ned det generelle tempoet i sine offensive operasjoner i Ukraina.

Shoigu hevder at operasjonene i Ukraina går etter planen og at russiske styrker vil oppnå alle sine mål, noe og støtter Institute for the study of war (ISW) mener underbygger deres analyse av at Russlands opprettholder sine maksimalistiske strategiske krigsmål i Ukraina.

– Enhver midlertidig våpenhvile vil bety en ny eskalering fra Russland

Ifølge en uttalelse fra den ukrainske presidentens kontor anses våpenhvile i dagens situasjon som fullstendig uaktuelt.

– Forhandlinger, våpenhvile med Russland er ikke gunstig for verken Ukraina eller Europa. Enhver midlertidig våpenhvile vil bety en ny eskalering fra Russland i fremtiden. Ved en ufullstendig slutt på krigen vil mange av ukrainske borgere ikke risikere å returnere til Ukraina, og investeringer vil ikke komme, advarer rådgiveren til lederen av presidentens kontor, Mykhailo Podolyak, til tyske Bild, skriver Kyiv Independent.

– Mange av dem vil dø med svulmende bankkontoer hjemme



Professor Michael Clarke mener Putin-regimets desperate forsøk på å rekruttere unge, gamle, kriminelle og frivillige, til å slåss for Putins forskrudde verdensbilde, er et kynisk spill. Ved å friste nye rekrutter med høye månedsbeløp og korte kontraktsperioder, leker de i realiteten med døden. – Mange av dem vil dø med svulmende bankkontoer hjemme, sier Clarke.

Til de som håper at en eventuell arvtager til Putin vil representere en ny tid og bedre forhold til omverdenen, heller han kaldt vann i blodet. Han sier rett ut at «Putins etterfølger ikke vil være en hyggelig mann,» og at «fiendtligheten mot Ukraina sannsynligvis vil fortsette, ifølge Sky News.

– Det vil være galskap, men jeg tror det er det han vil gjøre

– Putin vil måtte ruste opp landet for en full krig. Det vil være galskap, men jeg tror det er det han vil gjøre, mener Michael Clarke. Les mer Lukk

Han tror Russland etter hvert vil bli jaget presset ut av sitt erobrede territorium, og at denne prosessen vil skyte fart i løpet av første halvdel av 2023 med mindre Putin mobiliserer på en betydelig måte.

Akkurat det ser det nå ut til at Putin gjør ved å be sine generaler skaffe 137.000 nye soldater som kan slutte seg til krigshandlingene i Ukraina, skriver BBC.

– Putin vil måtte ruste opp landet for en full krig. Det vil være galskap, men jeg tror det er det han vil gjøre. Det er måten diktatorer jobber på, mener Clarke, som stiller spørsmål ved hvor lenge Putin kan holde på med sin feilslåtte og destruktive strategi.

– Vi forventer gode nyheter fra frontlinjene før slutten av 2022

Ukrainas forsvarsminister Oleksiy Reznikov sier at han ikke kan forutsi når krigen ville ende.

– I dag har vi en sjanse til å vinne raskere og billigere når det gjelder ukrainske tap, takket være alliansen med våre partnere. Vi forventer gode nyheter fra frontlinjene før slutten av 2022, sier Reznikov, ifølge ukrinform.net.

Russland har ikke opplyst hvor mange soldater som har dødd i Ukraina. Ukraina hevder at de har drept eller såret minst 45.000 russiske soldater.

Samtidig jobber ukrainske myndigheter med planer som skal sikre at Russlands president og militære ledere kan stilles for en internasjonal domstol.