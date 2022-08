Regjeringen har ingen planer om å øke strømstøtten til jordbruket

Det kan bli så dyrt å lagre gulrøtter gjennom vinteren at bønder velger å la være å ta dem opp av jorda. MDG foreslår støtte til solceller for å hjelpe bøndene med å redusere strømkostnadene.

NTB

Norske bønder kan tape stort på dyr strøm til vinterlagring av gulrøtter og andre grønnsaker, men regjeringen har ingen planer om økt støtte.

– Jeg har stor forståelse for at situasjonen til enkelte produsenter er svært krevende. Regjeringen har per i dag ingen planer om endringer i strømstøtten for jordbruks- og veksthusnæringen, men vi jobber som kjent med ordninger for næringslivet, skriver landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) i en epost til NRK.

Bønder som produserer grønnsaker som må lagres gjennom vinteren, bruker tusenvis av kilowattimer på nedkjøling.

– Det er snakk om 45.000 kilowattimer per måned for å kjøle ned gulroten mellom september og mars, sier daglig leder i Bru gard, Asbjørn Stokkeland, til rikskringkasteren. Gården er en av Norges største gulrotprodusenter.

Bønder får bare strømstøtte for forbruk opp til 20.000 kilowattimer, mens for veksthusnæringen er det ikke satt noe slikt tak.

MDGs Rasmus Hansson frykter at grønnsaker skal bli pløyd ned i jorda i stedet for å høstes og lagres. Han har nå sendt skriftlig spørsmål til Borch om hva regjeringen vil gjøre for å unngå dette.

– En åpenbar løsning er å hjelpe jordbruket med å produsere sin egen strøm. MDG har foreslått at staten skal ta halve regningen for solcelleanlegg på landbruksbygg. Det vil kunne bidra sterkt til at jordbruket ikke rammes like hardt av høye strømpriser, og dermed bedre norsk selvforsyning og matsikkerhet, skriver Hansson til NTB.