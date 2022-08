Myanmar: Storbritannias tidligere ambassadør varetektsfengslet

NTB

Myndighetene i Myanmar har pågrepet en tidligere britisk ambassadør til landet og hennes ektemann, opplyser diplomatiske kilder.

Vicky Bowman var britenes utsending til Myanmar fra 2002 til 2006. Hun ble pågrepet onsdag i landets største by Yangon, ifølge kilden, som ikke ønsker å bli navngitt.

Før hun tjente som ambassadør, jobbet Bowman ved ambassaden i er periode tidlig på 1990-tallet.

– Vi er bekymret over pågripelsen av en britisk kvinne i Myanmar, sier en talsperson for den britiske ambassaden til AFP.

Ambassaden opplyser at de er i kontakt med lokale myndigheter og yter konsulær bistand.

Bowmans ektemann Htein Lin, som også er en fremtredende kunstner, ble også arrestert, opplyser den diplomatiske kilden.

Lokale medier melder at paret er brakt til Insein-fengselet, og at de vil bli siktet for brudd på immigrasjonsloven.

En talsmann for juntaen har ikke svart på forespørsler om kommentarer.

Bowman jobber i dag som direktør ved Myanmar Center for Responsible Business og snakker flytende burmesisk.