Tyrkias president Recep Erdogan taler Vladimir Putin midt imot: Ber Russland gi Krimhalvøya tilbake til Ukraina

– Å sikre sikkerheten og velværet til våre krimtatariske landsmenn er også blant Tyrkias prioriteringer. Dette er en prinsipiell holdning som ikke bare har juridisk, men også moralsk grunnlag, sier Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Her sammen med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj under sitt besøk i august.

Erdogan kommer med brannfakkel mens krigen i Ukraina er på sitt mest intense og russerne er under kraftig press og trues av motoffensiv.

– Krim bør bli ukrainsk territorium igjen hvis Russland og Ukraina signerer en avtale, sier den tyrkiske presidentens talsmann, Ibrahim Kalin, i et intervju med CNN.

Helt siden 2014 har Russland annektert halvøya, men Ukraina gjør fortsatt krav på territoriet som de har lovet sin befolkning å ta tilbake med makt.

Den siste tiden har halvøya blitt rystet av en rekke angrep. Blant annet ble halvparten av Svartehavsflåtens kampfly ødelagt i flere kraftige eksplosjoner. Det er fortsatt uklart hvordan det skjedde og hvem som sto bak.

Putin og Erdogan har en god dialog



Senere har det vært droneangrep mot Svartehavsflåtens hovedkvarter i Sevastopol, samt flere attentat og uforklarlige angrep som russerne mener er sabotasjeaksjoner utført av ukrainske styrker.

Ukraina har ikke bekreftet at de har noe å gjøre med angrepene, noe som skal ha skapt stor usikkerhet på russisk side og utløst behov for å skjerpe sikkerheten.

At Tyrkia og Erdodgan, som tilsynelatende har hatt en god dialog med Russland og Putin, nå åpent går ut med et krav om at Ukraina må returneres til Ukraina, vil neppe bli godt mottatt i Kreml.

– Russlands annektering av Krim er ikke lovlig

Russlands president Vladimir Putin i samtale med forsvarssjef Sergei Shoigu ved den ukjente soldats grav 22. juni 2022, under markeringen av seieren over Nazi-Tyskland. Les mer Lukk

Ifølge den tyrkiske TV-kanalen TRT Kalin gjør Erdogans talsmann det klart at Putin må trekke sine styrker ut av Krimhalvøya dersom en fredsavtale skal kunne oppnås, skriver TASS.

– Russlands annektering av Krim er ikke lovlig, og Tyrkias holdning til dette har ikke endret seg siden 2014. Krim er en uatskillelig del av Ukraina i henhold til folkeretten, fastslår Ibrahim Kalin.

Dagen før TV-intervjuet uttalte Erdogan selv dette, ifølge ukranews.com:

– Internasjonal lov krever at Krim skal returneres til Ukraina. Dette er avgjørende for hele regionen og for det globale sikkerhetssystemet, for stabilitet, opprettholdelse av Ukrainas territorielle integritet, suverenitet og politiske enhet, understreket Erdogan.

– En prinsipiell holdning som ikke bare har juridisk, men også moralsk grunnlag

Den tyrkiske presidenten minnet om at Krim er fødestedet til Krim-tatarer-borgere i Ukraina, som har en historie med mye lidelse. Ifølge det statlige tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu støtter Tyrkia Ukrainas territorielle integritet og avviser Russlands annektering av Krim i 2014.

– Å sikre sikkerheten og velværet til våre krimtatariske landsmenn er også blant Tyrkias prioriteringer. Dette er en prinsipiell holdning som ikke bare har juridisk, men også moralsk grunnlag, sa Erdogan, ifølge CNN.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har lovet å gjenerobre Krim og resten av de russiskokkuperte områdene før en eventuell fredsavtale kan undertegnes.

Russland okkuperte halvøya på 1770-tallet under Katarina den store

Krim var fra 1438 til 1783 senter i et krimtatarisk khanat. Russland okkuperte halvøya på 1770-tallet under Katarina den store og anla en rekke nye byer som ble befolket med etniske russere. Fra 1921 var Krim en autonom tatarisk republikk under Russland, ifølge Store norske leksikon (SNL).

I 1944 ble krim-tartarene forvist til Sentral-Asia av Stalin, anklaget for å ha samarbeidet med de tyske okkupantene. Først i 1988 fikk krimtatarene lov til å vende tilbake. I 1954 ble Krim overført fra Russland til Ukraina på initiativ fra Sovjetunionens daværende leder Nikita Khrusjtsjov, som selv var etnisk ukrainer.

I januar 1991 fikk Krim igjen selvstyre, denne gangen som del av Ukraina, som samme år ble en selvstendig stat, skriver SNL.