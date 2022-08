Høyre vil ha kraftpakke for solenergi

NTB

Høyre-leder Erna Solberg tar til orde for mer bruk av solenergi i næringsbygg. Dagens regelverk er for komplisert, mener hun.

Ifølge Solberg må offentlige myndigheter kartlegge hvilke av sine tak som egner seg for solceller. Staten må gå foran på egne bygg, mens Enova skal få i oppdrag å utforme en tidsbegrenset støtteordning som er enkel og ubyråkratisk for næringsbygg.

– Vi har et regelverk som fortsatt er for tungvint. Derfor foreslår Høyre en skikkelig kraftpakke på sol, som vil gjøre det enklere og mer lønnsomt å produsere solkraft, kunngjorde Solberg på Høyres gruppekonferanse tirsdag.

Der var partiets stortingsgruppe og sentralstyre samlet for å markere inngangen til en ny politisk høst.

Blant tiltakene Høyre foreslår, er disse:

* Å fjerne eller øke fritaksgrensen på 500 kilowatt.

* Øke effektgrensen for hvor stort et solanlegg eller plusshus kan være før det er konsesjonspliktig.

* Endre loven slik at det blir lov til å dele strømmen som produseres på taket til ett industribygg over til nabobygget avgiftsfritt. Eller fra et låvetak til et hønseklekkeri, eller fra en privat bolig til en annen.

– Den eneste varige veien ut av energikrisen er mer energi og smartere bruk av energien. Solkraft er en rimelig og effektiv måte å skaffe energi på. Det er på tide å få i gang en større solsatsing i Norge, sier Solberg.