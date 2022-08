Danmarks regjering vil heve straffenivået markant

Danmarks statsminister Mette Frederiksen etter et nordisk statsministermøtet i Oslo forrige uke. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Det danske regjeringspartiet Socialdemokratiet vil heve straffenivået markant. Det har ingen preventiv effekt, sier kriminolog.

Socialdemokratiets forslag blir lagt fram tirsdag. Det er ingen forskning som støtter opp om påstanden om at strengere straff har en preventiv effekt, men faktisk tvert imot, sier kriminolog David Sausdal ved Lunds universitet.

Den danske regjeringen ønsker å straffe visse former for kriminalitet markant strengere enn i dag. Forslaget er særlig målrettet mot gjengmedlemmer med utenlandsk bakgrunn. Statsminister Mette Frederiksen sier det skal gjøre Danmark tryggere.

Sausdal påpeker at det danske justisdepartementet selv for noen år siden skrev en rapport der de konkluderte med at strengere straffer ikke har en preventiv effekt.

– Så er det annen forskning som peker på at man risikerer å skape enda mer av det som man gjerne vil til livs, sier Sausdal.