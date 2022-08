Lula anklager Bolsonaro for skitne angrep – kaller ham billig kopi av Trump

Brasils tidligere president Luiz Inacio Lula da Silva på en pressekonferanse for utenlandske journalister i São Paulo mandag. Foto: Andre Penner / AP / NTB

NTB

Brasils tidligere president Luiz Inacio Lula da Silva anklager sittende president Jair Bolsonaro for skittent spill i valgkampen.

Lula håper å erstatte Bolsonaro som president i valget 2. oktober og anklager Bolsonaro for å spre rykter. Lula leder på målingene, men er utsatt for en ryktestorm på nettet.

Blant annet hevdes det at han vil stenge ned evangelikale kirker og at kona hans, Rosangela da Silva, er tilhenger av en afrobrasiliansk religion. Det blir sett på som et forsøk på å svekke Lulas stilling i de kristne miljøene.

Lula tok opp rykteflommen på sin første pressekonferanse for utenlandske journalister så langt i valgkampen.

– Jeg vet ikke om motstanderen min er katolikk eller evangelikal. Om han sniffer kokain eller ikke. Om han er en fyllik eller ikke. Jeg bryr meg ikke. Min uenighet med ham er politisk, sier Lula.

– Billig kopi av Trump

Brasilianske medier har meldt at Bolsonaro er interessert i å så tvil om religionen til Lulas kone i TV-reklamer.

– Jeg har aldri dratt kona til en president inn i politikken. Jeg har aldri brukt personlige problemer til en kandidat. Når du begynner å involvere konene i kampanjen, er det fordi du ikke har noe å snakke om, sier Lula.

76-åringen, som var president fra 2003 til 2010, sier at Bolsonaro er den eneste kandidaten som sprer falske nyheter og utfordrer de demokratiske institusjonene i Brasil. Flere frykter at Bolsonaro ikke vil godta et nederlag i valget i oktober.

– Han er en billig kopi av Trump, sier Lula om Bolsonaro, som er blitt kalt «Tropenes Trump».

Lula sier imidlertid at han er sikker på at de demokratiske institusjonene vil overleve og sørge for rettferdighet selv om Bolsonaro skulle utfordre et eventuelt valgnederlag.

– Trump forsøkte også å unngå å akseptere resultatet. De prøvde å invadere Kongressen, men til slutt måtte han gi opp, sier Lula.

Avskoging og Ukraina

Lula sa også på pressekonferansen sin at han vil sørge for å gjøre noe med avskogingen i Amazonas, som har skutt i været under Bolsonaros regime.

I tillegg lovte Lula at han som statsleder vil sørge for at Brasil spiller en rolle i det diplomatiske forsøket på å få slutt på krigen i Ukraina dersom han vinner valget.

Bolsonaro sa lørdag at valgresultatet vil bli respektert uansett utfall. Det gjorde han etter flere uker med demonstrasjoner fra folk som frykter at han ikke vil gjøre det.

I et intervju med Globo mandag, sa Bolsonaro igjen at han vil respektere valgutfallet, men han la til et forbehold.

– Valgresultatet vil bli respektert så lenge valget er rettferdig og transparent, sa Bolsonaro.

Han fikk ikke spørsmål om Lulas anklager og sa heller ikke noe om sin rival.