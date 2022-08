Finlands regjering: Narkotesten til Sanna Marin var negativ

NTB

Det ble ikke gjort funn av noen ulovlige rusmidler i testen som ble tatt av Finlands statsminister Sanna Marin, opplyser den finske regjeringen.

Statsministeren delte selv pressemeldingen fra regjeringen på Twitter mandag ettermiddag.

Marin opplyste før helgen at hun hadde tatt en narkotest etter at kritikere reagerte på en video der hun danser og fester.

Prøven av Marin ble tatt 19. august, og regjeringen påpeker at hun selv betaler for kostnadene ved testen.

Signert av lege



Prøveresultatene er signert av legen Paavo Halonen, og mer detaljert informasjon om testsvaret er tilgjengelig for mediene, opplyses det.

Videoen av den dansende og feststemte statsministeren har fått mye oppmerksomhet, og det har falt noen tungt for brystet at hun ikke hadde ferie da hun festet med vennene sine.

På et pressemøte fredag opplyste hun at hun hadde testet seg, men sa hun ikke hadde tatt narkotika. Hun så heller ingen andre gjøre det ved de anledningene filmen viser

– Jeg er alltid klar til å gjøre jobben min

På pressemøtet ble Marin spurt om hun var i stand til å ivareta statsministervervet mens hun var på fest.

Til det svarte statsministeren at hun ikke kan huske at det noen gang har vært nødvendig for henne å gå på kontoret midt på natten, og hun sa at hun alltid kan nås på telefon.

– Regjeringen er alltid i drift, og det kalles ikke inn til møter midt på natten. Dersom det er nødvendig å få tak i meg, er jeg alltid klar til å gjøre jobben min.

Hennes forsvarere sier kritikken mot Marin er latterlig og et uttrykk for misunnelse.