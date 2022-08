Storbritannia: Inflasjonen ligger an til 18 prosent

NTB

Prisstigningen i Storbritannia vil bli på over 18 prosent på nyåret på grunn av de skyhøye energiprisene, ifølge nye prognoser fra finansselskapet Citi.

Ekspertene anslår at konsumprisindeksen (KPI) vil bli 18,6 prosent i januar, noe som vil bety det høyeste nivået på nesten et halvt århundre. I juli nådde KPI-indeksen høyeste nivå på 40 år da stigningen var på 10,1 prosent.

Sentralbanken har tidligere anslått at inflasjonen vil toppe seg med over 13 prosent i oktober før kurven vil avta igjen.

Citi-analytiker Ben Nabarro mener imidlertid at prisstigningen vil hoppe til 14,8 prosent i oktober ettersom energiregningene stiger for britiske husholdninger. Han anslår at inflasjonen vil akselerere etter at gassprisene steg med 25 prosent og strømprisen med 7 prosent forrige uke.

Ifølge de nye prognosene vil prisstigningen holde seg dobbeltsifret i de neste tolv månedene. Den vil til slutt synke til sentralbankens mål på 2 prosent innen april 2024.

Renten ble satt opp til 1,75 prosent tidligere i august, men økonomer advarte om at den kan stige så høyt som til 7 prosent hvis det er tegn til innebygd inflasjon.