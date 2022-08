Raymond Johansen møtte Ukraina-president Zelenskyj i Kyiv

NTB

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo møtte fredag Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sammen med ordførere fra flere andre europeiske storbyer.

Byrådssekretær Kaia Storvik (Ap) bekrefter besøket og sier Johansen dro fordi han er styremedlem i det europeiske storbynettverket Eurocities.

– De representerer over 200 europeiske byer, og de har i samarbeid med to ukrainske by- og kommuneorganisasjoner vært i Kyiv for å undertegne en avtale med prinsipper for samarbeid om gjenoppbygging av Ukraina etter krigen, sier Storvik til NTB.

Zelenskyj har lagt ut en uttalelse om møtet via sin offisielle Telegram-konto.

– Jeg er glad for å ønske velkommen til delegasjonen fra Eurocities til Ukraina. Vi setter pris på at dere står ved vår side i denne vanskelige tiden, når vårt land kjemper mot den russiske invasjonen, skriver han.

– Takk til de europeiske byene for at dere tar inn vårt folk som har flyktet fra krigen. Vi vil også være takknemlige for hjelp til å gjenopprette boliger, infrastruktur, og betingelser for retur av ukrainere. Det er viktig at gjenoppbyggingen starter nå, og ikke etter krigen, skriver han videre.

Ordfører Juhana Vartiainen i den finske hovedstaden Helsingfors har lagt ut bilde på Twitter av besøket.

– Takk for din tid, president Zelenskyj. Det er en ære for Det europeiske storbynettverket å uttrykke vår solidaritet med ditt modige land og kunne diskutere samarbeid om gjenoppbygging, skriver han.