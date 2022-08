MDG planlegger for ekstraordinært landsmøte i november

NTB

MDGs sentralstyre går som ventet inn for å innkalle til et ekstraordinært landsmøte i slutten av november for å velge ny partileder.

Partileder Une Bastholm trakk seg onsdag av personlige årsaker etter å ha sittet i ledelsen i seks år. MDGs sentralstyre hadde fredag ettermiddag et møte for å legge en plan for å velge hennes arvtaker. I innstillingen bes landsstyret om å innkalle til landsmøte tidligst 25. november og senest 26. november.

Landsstyret skal møtes torsdag for å behandle saken og innkalle til landsmøte.

Nestleder Arild Hermstad er fra mandag av midlertidig partileder. Han har også gjort det klart at han kan tenke seg jobben permanent.

– Jeg er glad for at sentralstyret har innstilt på at vi bør velge ny leder på ekstraordinært landsmøte i november. Nå er det viktig at hele partiet tar del i beslutningen om hvilken retning vi skal gå i, og at den som velges som ny leder har et sterkt mandat fra hele partiet når vi går inn i lokalvalgkampen til neste år, sier han i en uttalelse sendt til NTB.

Ingen andre en Hermstad har så langt sagt de ønsker å stille som kandidat, men leder av Oslo MDG Sigrid Z. Heiberg har sagt at hun vurderer det.

Stortingsrepresentant Lan Marie Berg fra Oslo har sagt at hun kan se for seg en rolle i partiledelsen, noe som kan bety at hun er aktuell som nestlederkandidat