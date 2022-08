Macron: Putin godtar at atominspektører reiser via Ukraina

NTB

Frankrikes president sier Vladimir Putin godtar at IAEA-eksperter reiser til Zaporizjzja fra ukrainsk side. FN ber russerne holde atomkraftverket i gang.

I en telefonsamtale fredag drøftet Emmanuel Macron og hans russiske motstykke situasjonen ved det russisk-okkuperte kraftverket, som Russland og Ukraina beskylder hverandre for å sette i fare. Begge krever uavhengig inspeksjon.

Hittil er et besøk av en delegasjon fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) forhindret på grunn av uenighet om hvordan de skulle reise til Zaporizjzja. Ukraina mener at transitt gjennom russisk-okkuperte områder, slik Russland har krevd, ville legitimere okkupasjonen.

Putin ombestemte seg

Fredag sier Macron at Putin har vurdert dette kravet på nytt og kommet fram til at inspektørene kan reise via Ukraina.

Putins tilsynelatende helomvending kommer samtidig som en høyt plassert tjenestemann i det amerikanske forsvaret sier at Ukraina har stanset de russiske styrkenes fremrykking.

– Du ser en fullstendig mangel på fremdrift på slagmarken for russerne, sier den ikke navngitte tjenestemannen til mediene.

Ifølge Kreml understreket Putin i samtalen med Macron at «systematiske ukrainske artilleriangrep på området til kraftverket Zaporizjzja skaper fare for en fullskala katastrofe som kan føre til stråling i store områder». Ukraina på sin side beskylder Russland for å angripe kraftverket.

Begge sider ber om at IAEA inspiserer kraftverket så snart som mulig. Macron støtter også opp om dette.

Gjensidige beskyldninger

Atomkraftverket, som er det største i Europa, ble okkupert av Russland i mars, og kamper rundt kraftverket den siste tiden har skapt bekymring for en atomkatastrofe.

De siste dagene har partene beskyldt hverandre for å planlegge en operasjon mot kjernekraftverket. Torsdag truet Russland med å stenge kraftverket dersom ikke Ukraina sluttet å skyte mot det. De anklaget også Ukraina for å iscenesette et falskt russisk angrep mot kraftverket, noe Ukraina avviste.

Fredag hevdet det ukrainske atomenergibyrået Energoatom at russerne planlegger en stor provokasjon i området og vil koble ut kraftverket fra Ukrainas strømnett. Det fikk FNs generalsekretær til å reagere.

– Det er åpenbart at strømmen fra Zaporizjzja tilhører Ukraina. Det prinsippet må respekteres fullt ut, sa António Guterres, som besøkte den ukrainske havnebyen Odesa fredag.

Følelsesladd besøk

Dagen før møtte han Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Lviv, sammen med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. I tillegg til å snakke om situasjonen ved Zaporizjzja, diskuterte de tiltak for å trappe ned krigen og sette fart i eksporten av korn fra Ukrainas havner ved Svartehavet.

Havnene har vært blokkert siden krigen startet, men nylig var Tyrkia med og forhandlet fram en avtale om eksport av korn. Over 20 millioner tonn korn har blitt liggende på lager i Ukraina, korn det er desperat behov for i mange av verdens fattigste land.

– Dette er veldig følelsesladd, sa Guterres da han møtte pressen i Odesa.

– Jeg så nettopp hvete bli lastet om bord i et skip. Det er åpenbart noe å glede seg over. Samtidig preges jeg av følelsen av tristhet når jeg ser på denne fantastiske havnen og ser terminaler som er tømt for muligheten havnen har til å utvikle Ukraina og hele regionen om det ikke hadde vært for krigen, sa FN-sjefen.

– Håp

De siste ukene har 25 skip forlatt Ukraina med over 600.000 tonn korn i tråd med avtalen som er inngått.

– Hvert av disse skipene bærer med seg et håp – et håp for Ukrainas bønder, for sjøfolk og skipsfart og ikke minst for verdens mest sårbare folk og land, sa FN-sjefen.

Fredag reiser han vider til Istanbul i Tyrkia for å møte gruppen som overvåker kornavtalen mellom Russland og Ukraina.