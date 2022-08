Klimaaktivister avbrøt partilederdebatt

NTB

Klimaaktivister fra Extinction Rebellion avbrøt partilederdebatten i Arendal med slagord.

– Erklær unntakstilstand for klima, ropte en mann, mens Venstre-leder Guri Melby snakket.

– Det er engasjert publikum, kommenterte programleder Fredrik Solvang, før han oppfordret Melby til å fortsette.

Men nok en gang ble hun avbrutt.

– Liv over profitt, ropte en kvinne i salen.

De to aktivistene ble tatt hånd om og ført ut av salen. De to var også blant dem som limte seg fast på publikumsgalleriet på Stortinget i mai.

Aksjonistene vil minne politikerne om de enorme klimautfordringene, ifølge en pressemelding sendt til NTB.

Agder politidistrikt opplyser at de i forkant av debatten ble kontaktet av en person som opplyste at han var fra Extinction Rebellion og at aktivistgruppa ville ha over ti medlemmer spredt inne i salen under debatten. Det ble da gitt beskjed om at de ikke skulle forstyrre partilederne under sendingen, men beskjeden ble ikke fulgt.

– Så var det fire som kom med verbale ytringer likevel. De ble ført ut og håndtert på utsiden. Det er ikke avklart hva som skjer videre, om de anmeldes for ikke å ha fulgt pålegget eller for ordensforstyrrelse. Dette skal vi se på når ting roer seg, sier operasjonsleder Lars Hyberg til NTB.

– Det var ingen dramatikk knyttet til dette. Personene som ropte, fulgte med politiet da de ble geleidet ut av lokalet, sier Hyberg videre.