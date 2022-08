Pence ber republikanere slutte å angripe FBI

Tidligere visepresident Mike Pence minner sine partifeller om at republikanerne er et lov-og-orden-parti og ber om at angrepene på det føderale politiet FBI stoppes.

NTB

Donald Trumps visepresident Mike Pence ber sine republikanske partifeller slutte å lange ut mot FBI og dets ansatte etter ransakingen av Trumps eiendom.

På et arrangement der Pence talte i delstaten New Hampshire onsdag, fikk han spørsmål om hva han tenkte da han fikk høre om ransakingen av luksuseiendommen Mar-a-Lago.

Den tidligere visepresidenten, som vurderer å stille som presidentkandidat i 2024, sier han er bekymret for det han mener er en politisering av FBI. Han mener også at justisdepartementet og justisminister Merrick Garland burde vært mer åpne om bakgrunnen for ransakingen.

Pence: – Disse angrepene på FBI må ta slutt

Samtidig kom Pence med en beskjed til sine partifeller.

– Jeg vil minne mine medrepublikanere om at vi kan stille justisministeren til ansvar uten å angripe vanlige ansatte i FBI. Vi er lov-og-orden-partiet. Vårt parti står sammen med mennene og kvinnene som håndhever loven på føderalt, delstatlig og lokalt nivå, og disse angrepene på FBI må ta slutt, sa Pence.

Over hele landet advares det om flere trusler og risikoen for angrep mot føderale agenter og bygninger fra Trump-støttespillere som mener FBI har gått for langt i etterforskningen av den tidligere presidenten.