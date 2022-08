Støre: – Har respekt for Bastholms avgjørelse

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre beskriver avtroppende MDG-leder Une Bastholm som en dyktig politiker. Han sier han vil savne Bastholm som partileder-kollega.

Onsdag ble det kjent at Bastholm trekker seg som leder for MDG. Hun begrunner avgjørelsen blant annet med at hun ikke lenger har den ekstra tiden og energien som trengs for å være leder for partiet.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier til NTB at han har respekt for Bastholms avgjørelse.

– Une er en dyktig, hyggelig og konstruktiv politiker som jeg setter stor pris på. Jeg vil savne henne som partileder-kollega, men har respekt for valget hun har tatt, sier Støre.

MDG-nestleder Arild Hermstad overtar som fungerende leder fra mandag.