Une Bastholm bekrefter at hun trekker seg som partileder denne uka

Une Bastholm trekker seg som partileder for MDG på en pressekonferansen under Arendalsuka. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Denne uken blir Une Bastholms siste som partileder for MDG, bekrefter hun på Facebook. – Jeg har ikke den ekstra tiden og energien lenger, sier hun.

Bastholm opplyste om avgangen i en uttalelse på sin egen Facebook-side onsdag formiddag. Da hadde hun informert landsstyret og sentralstyret i et hastig innkalt samme morgen.

– Denne uken er altså min siste uke som partileder for MDG. Som dere sikkert skjønner, har ikke dette vært noen lett beslutning for meg. Men å være partileder er et verv som krever ekstraordinær innsats, tid og energi. Og jeg har erkjent at jeg har ikke den ekstra tiden og energien lenger. Jeg er rett og slett for strukket, skriver Bastholm på Facebook.

Nestleder Arild Hermstad tar midlertidig over som leder for Miljøpartiet De Grønne etter Bastholms avgang. Han blir sittende til en ny leder er valgt.

Det opplyser Miljøpartiet De Grønne på en pressekonferanse i Arendal torsdag.

– For mye

Hun viser til at hun har to barn i barnehagealder som hun gjerne vil se mer, samt at hun har et viktig verv som stortingsrepresentant.

– Folk er forskjellige. Men slik jeg er skrudd sammen, og akkurat der jeg er nå i livet, så er det blitt for mye nå å lede partiet vårt på toppen av de to andre viktige jobbene: å være mamma og stortingsrepresentant for Akershus, skriver hun.

Bastholm ble for kun tre måneder siden gjenvalgt som partileder uten motkandidater og skulle i utgangspunktet ha vervet fram til våren 2024. Nå har hun altså kommet til at hun vil trekke seg.

– Mangler energi og overskudd

36-åringen viser til at hun har vært gjennom tøffe perioder i sin over seks år lange periode som partileder.

– Men jeg har måttet erkjenne at det denne gangen er annerledes: Mangelen på overskudd og energi til lederjobben kommer innenfra. Det er det ikke så mange andre som kan hjelpe meg med. Det må jeg selv ta konsekvensene av, selv om det er veldig vemodig.

MDG-ledelsen har innkalt til pressekonferanse i Arendal klokka 11. Det er foreløpig ikke kjent hvem som overtar for henne, men nestleder Arild Hermstad har i perioder vært fungerende partileder. Hermstad har vært nestleder siden 2020, mens Ingrid Liland ble valgt inn som ny nestleder ved Hermstads side i vår.

Ifølge Filter Nyheter, som først meldte om avgangen, planlegger MDG et ekstraordinært landsmøte i høst for å velge ny partileder.

Vil fortsatt være en del av ledelsen

Lederskiftet kommer idet partiet er i ferd med å forberede lokalvalgkampen. Bastholm varsler at hun kommer til å fortsette å spille en rolle i partiet og politikken.

– Selv om dette er trist, så ser jeg nå framover. Jeg kommer også til å fortsette å være del av MDGs politisk ledelse som vil møtes hyppig, som består av partiledelsen og oss tre stortingsrepresentantene. Som partileder har jeg vært opptatt av å knytte sammen både det nye og det gamle i MDG, og å få fram verdigrunnlaget vårt når vi kommuniserer. Det kommer jeg til å fortsette å drive med, skriver hun.