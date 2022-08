Truss rakker ned på britisk arbeidsmoral i lekket lydopptak

NTB

I et gammelt lydopptak som er lekket, antyder Liz Truss at manglende kunnskap og stå-på-vilje hos britiske arbeidere bidrar til at økonomien går dårlig.

Truss, som er favoritt til å overta som tory-leder og statsminister etter Boris Johnson, kom med de nylig avslørte kommentarene da hun hadde en toppjobb i det britiske finansdepartementet mellom 2017 og 2019.

I opptaket sier hun at arbeidernes «tankesett og holdninger» har noe av skylden for at produktiviteten i Storbritannia er relativt svak.

– Unnasluntrere

– Det handler i grunnen om arbeidskultur, sier hun i opptaket og etterlyser mer stå-på-vilje.

– Hvis du ser på Kina, kan jeg love deg at det er helt annerledes. Dette handler i bunn og grunn om britisk arbeidskultur. Jeg tror ikke folk er særlig interessert i å forandre seg, sier Truss.

De kontroversielle kommentarene passer godt sammen med påstander i en bok hun var med på å skrive i 2012. Der beskrives britiske arbeidere som noen av «de verste unnasluntrerne i verden».

Skyldte på kollega

Da hun ble spurt om boken nylig, hevdet hun at den var ført i pennen av tidligere regjeringskollega Dominic Raab. Han er i dag justisminister og støtter Truss' rival Rishi Sunak i lederstriden, som avgjøres i begynnelsen av september.

I opptaket, antyder Truss – som tidligere støttet fortsatt medlemskap i EU for britene – at EU og innvandrere ble urettmessig kritisert.

– Vi sier at det er Europa som lager alle problemene, at det er innvandrere som skaper problemer. Men det som skal til, er at folk er mer villig til å ta i et tak, sier hun med en latter og legger til at «det er ikke et populært buskap».

– Gammelt og ute av sammenheng

En kilde i valgkampapparatet til Truss sier opptaket er «et halvt tiår gammelt» og mangler sammenheng, men erkjenner samtidig at produktiviteten må bedres.

– Som statsministrer vil Liz levere en økonomi med høye lønninger, høy vekst og lite skatt, hevder kilden.