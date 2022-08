Stortinget hasteinnkalles til møte om strømtiltak

NTB

Regjeringens strømplan var ikke nok til å dempe misnøyen på Stortinget, og presidentskapet kaller derfor inn til ekstraordinært møte i september.

– Det er enstemmig fra presidentskapet. Vi er blitt enige om at vi skal ha et møte i Stortinget og vil i dialog med regjeringen komme fram til en dato, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) etter at presidentskapet møttes for å diskutere saken tirsdag formiddag.

Han sier at det ekstraordinære stortingsmøtet vil finne sted i midten av september, altså noen drøye uker før Stortingets offisielle åpning i oktober.

Godt samarbeid

– Kraftsituasjonen er alvorlig. Det er viktig å vise det beste av demokratiet, og det er at regjering og storting samarbeider til det beste for innbyggerne og næringslivet i den situasjonen vi er i, sier Gharahkhani.

Han tror på et godt samarbeid mellom Stortinget og regjeringen.

– Gjennom å arrangere et slikt møte i september vil regjeringen komme her, og partiene vil ha mulighet til å diskutere. Jeg er sikker på at vi kommer fram til gode løsninger, sier han.

La fram plan

Flere partier er sterkt kritiske til regjeringens arbeid og har tatt til orde for å hasteinnkalle Stortinget. Stortingets presidentskap ga 8. august regjeringen én uke på å legge fram en plan for strømstøtten framover, og denne ble lagt fram mandag.

Regjeringen vil fremskynde den økte strømstøtten til 1. september, og i løpet av høsten skal det bli mulig å begrense krafteksporten når vannmagasinfyllingen blir for lav. Regjeringen jobber også med en støtteordning for næringslivet og opplyste mandag at denne legges fram senest i forbindelse med statsbudsjettet i oktober.