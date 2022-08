Norge skal styrke forsvarssamarbeidet med nordiske naboer

NTB

Støre tok mandag imot sine nordiske statsministerkolleger på Munchmuseet i Oslo. Der sto forsterket forsvarssamarbeid høyt på agendaen.

Etter en omvisning blant Edvard Munchs kunstverk tidligere på dagen, inviterte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til felles pressekonferanse med sine nordiske kolleger på toppen av Munchmuseet mandag ettermiddag.

Til stede var statsministrene fra Sverige, Danmark, Finland og Island: Magdalena Andersson, Mette Frederiksen, Sanna Marin og Katrín Jakobsdóttir.

Anledningen er at Norge er vertskap for et uformelt ministermøte mellom de fem landene. På agendaen sto blant annet nordisk forsvarssamarbeid, som Støre og de andre statslederne er enige om at skal styrkes i tiden fremover.

Et historisk møte

– Dette har vært et historisk møte i den nordiske familien, konkluderte Støre etter møtets slutt.

– Vi tror et nordisk samarbeid i denne familien er viktigere enn noen gang i nyere tid, supplerte han.

På mandagens møte ble de nordiske landene enige om en felles erklæring om forsvar og sikkerhet, som viser til hvordan svensk og finsk Nato-medlemskap vil kunne føre til et mer effektivt forsvar av Norden, skriver regjeringen i en pressemelding.

– Et samlet Norden i Nato vil gi oss mer tyngde i alliansen og våre felles verdier vil få større synlighet og mer gjennomslagskraft, sier statsministeren.

Forsterket luftforsvar

Det forsterkede samarbeidet vil blant annet dreie seg om luftforsvar, logistikk og forsyning, samt felles øvelser og trening i Norden og i en Nato-sammenheng.

Finlands statsminister Sanna Marin avviser at det er snakk om et formalisert, nordisk samarbeid innad i Nato.

– Vi må sikre at Finland i fremtiden har sterke militære kapabiliteter og forbereder oss på å investere mer. Ser vi på realitetene, har vi en aggressiv nabo og vi kan ikke være naive. Men det er ikke vår tanke at vi skal skape en slags blokk innen Nato, sier Marin.

Støre understreket på sin side at Norge fortsatt vil ha et blikk på Arktis, Barentshavet og Kolahalvøya, hvor Russland har utplassert kjernefysiske ubåter.

Han kom samtidig med en beskjed til Putin:

– Den nordiske regionen er ikke en trussel mot noen. Vi er opptatt av vår egen sikkerhet og er sikrere når vi står sammen, også med den transatlantiske linken, sa han.

Strømeksport

Også energikrisen i Europa ble diskutert på mandagens ministermøte.

– Energipolitikk er blitt sikkerhetspolitikk og vårt svar må være klart: vi må fase ut russisk gass så fort som mulig, sa Danmarks statsminister Mette Frederiksen.

På pressekonferansen ble Støre konfrontert med hva som skal til før regjeringen griper inn i krafthandelen med utlandet og regulerer eksporten.

Støre la vekt på at det fortsatt vil være behov for kraftutveksling i tiden fremover, men at Norge må ha mulighet til å stoppe eksporten dersom fyllingsgraden i vannmagasinene blir kritisk lav.

– Det er viktig for Norge fordi det er selve integriteten i vårt kraftsystem. Det er også viktig for våre partnere. Hvis magasinene våre blir tomme, er det krise for Norge, men det er også dårlig for naboene våre. Derfor må vi ha denne føre var-mekanismen, sa Støre.

De nordiske statsministrene hadde også et møte med Australias tidligere statsminister Kevin Rudd mandag hvor Kina var tema. I ettermiddag slutter Tysklands statsminister Olaf Scholz seg til gruppen i et eget tysk-nordisk møte.