Donald Trump hardt ut mot FBI: – De tok dokumenter de visste de ikke skulle ta

Den tidligere presidenten hevder FBI med vilje tok konfidensielle dokumenter han krever de leverer tilbake.

I forrige uke raidet FBI tidligere president Donald Trumps eiendom i Mar-a-Lago i Florida. I raidet hentet ifølge Wall Street Journal (WSJ) FBI elleve sett med hemmeligstemplede dokumenter.

Enkelte av dokumentene som ble beslaglagt, var til og med markert som topphemmelig og skulle derfor bare være tilgjengelige i spesielle offentlige bygg, ifølge WSJ.

I et innlegg på sitt eget sosiale medier Truth Social, går Trump ut mot FBI og ber om at de leveres tilbake.

La ut innlegg på Truth Social

Ifølge Business Insider, som siterer den amerikanske nettavisen The Hill, hevdet Trump i et innlegg postet søndag at en del av materialet tatt av FBI er konfidensielle dokumenter mellom han og advokaten.

– Å flott! Det har nettopp blitt oppdaget at FBI, i sitt nå berømte raid av Mar-a-Lago, tok esker med konfidensielt «advokat-klient»-materiale, og også overordnet konfidensielt materiale, som de bevisst ikke burde ha tatt, skrev Trump i innlegget.

Videre ber han FBI «respektfullt om at disse dokumentene umiddelbart returneres til stedet de ble hentet fra».

Hittil er det er ingen indikasjoner på at agenter har beslaglagt noen ikke-statlige dokumenter.

Fryktet Trump satt på graderte dokumenter om atomvåpen

I ransakelsesordren som ble offentliggjort av en føderal dommer etter raidet, viste at etterforskningen mot eks-presidenten omfatter brudd på spionasjeloven.

Ifølge Washington Post var ransakingen basert på en berettiget mistanke om at Trump satt på graderte dokumenter om atomvåpen.

Selv mener Trump han er utsatt for en heksejakt, som foreløpig toppet seg med raidet mot Florida-eiendommen hans. Han hevder at dokumentene som ble beslaglagt alle var avgradert, og han sier han ville overlevert dem til justisdepartementet dersom de hadde bedt om det.