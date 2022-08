USA varsler konfiskering av privatflyet til Dumaens rikeste mann, Andrei Skoch

Den russiske oligarken Andrei Skoch (56) får nå inndratt sitt rådyre private luksusfly av typen Airbus A319.

Privatflyet er verdsatt til 900 millioner norske kroner.

Andrei Vladimirovich Skoch er en russisk milliardær. Han er deleier av stålprodusenten Lebedinsky Mining, som nå er en del av konglomeratet Metalloinvest.(Foto: Duma.gov.ru, wikipedia) Les mer Lukk

– Sanksjonene som er ilagt av den amerikanske regjeringen og arbeidet til denne arbeidsgruppen viser disse offensivt velstående oligarkene, som støtter Russlands militære aggresjon, at de ikke er uangripelige, og vi påvirker deres livsstil dramatisk, sier FBIs assisterende direktør Michael Michael Driscoll, ifølge ABC News.

Den russiske milliardæren Andrei Vladimirovich Skoch er deleier av stålprodusenten Lebedinsky Mining, som nå er en del av konglomeratet Metalloinvest.

God for 60 milliarder



Ifølge Forbes Magazine er Skoch blant de rikeste russerne. Han omtales ofte som «Dumaens rikeste mann». Hans enorme formue er et resultat av en lukrativ eierandel i et konglomerat innen metall- og gruveindustrien.

56-åringen har vært medlem av den russiske føderasjonens statsduma siden 1999.

Scoch skal være god for 60 milliarder norske kroner. Han eier også en superyacht, «Madame Gu», til en verdi av 1,5 milliarder kroner. Yachten ligger til kai i Dubai for å unngå at den blir beslaglagt, skriver The Associated Press. I tillegg eier han et helikopter og en villa på Four Seasons Hotel på Seychellene.

Langvarige forbindelser med kriminelle nettverk



En rekke av Russlands rikeste oligarker er ilagt strenge sanksjoner etter at Russland invaderte Ukraina natt til 24. februar.

Andrei Skoch ble allerede i 2018 ilagt sanksjoner fra USA på grunn av sine langvarige forbindelser med kriminelle nettverk i Russland, men både privatflyet og superyachten har til nå benyttet seg av smutthull for å unngå konfiskering.

Det var en spesialagent i det amerikanske handelsdepartementet, Bureau of Industry and Security, som sporet flyet til Skoch gjennom en rekke skallselskaper som skal ha hatt til hensikt å beskytte eierskapet, skriver CNN.

Les også: Russisk oligark: – Det var da Putin «ble gal og gikk berserk»

Abramovich, Kerimov, Vekselberg, Scoch



USA har tidligere utstedt arrestordre for beslaglegging av to av Roman Abramovichs private fly, verdsatt til mer enn fire milliarder kroner. I mai tok USA besittelse av en superyacht, tilhørende orligarken Suleiman Kerimov, verdt tre milliarder kroner.

I april ble yachten Tango verdt nær én milliard beslaglagt i en havn i Spania. Den tilhører Viktor Vekselberg, en milliardær med nære bånd til Vladimir Putin.

Nå har altså amerikanske myndigheter utstedt en ny arrestordre for å inndra privatflyet til oligarken Andrei Skoch, for brudd på amerikanske sanksjoner etter Russlands invasjon av Ukraina. Flyet antas å befinne seg i Kasakhstan.

Les også: Tidligere russisk oligark om Putin: – Nå innser vi alle hvor feil vi tok