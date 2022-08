LO-lederen advarer mot misbruk av strømstøtte

NTB

Det er avgjørende for LO at en ordning med strømstøtte til næringslivet ikke lar seg misbruke og utnytte av bedrifter som ikke trenger den.

– Vi er opptatt av å finne en ordning som treffer bedrifter der det faktisk er behov, og hvor arbeidsplasser står i fare, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til NTB.

Hun var mandag i møte med regjeringen og NHO for å drøfte hvordan myndighetene kan komme næringslivet til unnsetning i en situasjon der strømprisene er så høye at de truer enkelte bedrifters eksistens.

Partene er enige om at deres fagfolk skal jobbe sammen de kommende to ukene, før neste møte. Målet er å finne en ordning som treffer der det er behov og som verken er for raus eller for snever.

– Vi må passe på at ordningen treffer skikkelig, så vi ikke havner i samme situasjon som da vi laget coronastøtten nærmest over natten. Den traff veldig skjevt og ble blant annet utbetalt til bedrifter som ga utbytte, hadde store overskudd og til useriøse bedrifter. Det er viktig at vi nå tar den tida vi trenger for å finne fram til best mulig ordning, sier LO-lederen.

Ingen ny dato

Partene skal treffes igjen «om et par uker». Noen dato er foreløpig ikke satt.

En av problemstillingene er hvilke bedrifter som skal være kvalifisert til å få strømstøtte, og hvordan myndighetene skal forsikre seg om at det er økte strømutgifter som er årsaken til bedriftenes finansielle problemer og ikke andre forhold, som eksempelvis økte råvarepriser og dyrere transport.

NHO-sjef Ole Erik Almlid sier han gjerne skulle hatt strømstøtte til bedriftene allerede i vinter, men er innstilt på «å ta den tida vi trenger for å få til en ordentlig modell». Han vil ikke anslå når en ordning må være på plass.

– Om vi bruker noen uker eller dager ekstra på det, så gjør vi det for at vi skal vite at det treffer der det er behov, sier han.

Hvem skal få?

Almlid sliter imidlertid med å sette fingeren nøyaktig på hvem som bør få støtte, og hvilke bedrifter som ikke kvalifiserer.

Han medgir at det er «hundre prosent» bedriftenes ansvar å tilpasse seg svingninger i kostnadsnivået, men poengterer at ingen kunne forutse dagens kraftpriser. Dessuten styrer store deler av kraftkrevende industri klar av svingninger i strømprisen fordi de har langsiktige kraftavtaler, andre bedrifter har fastprisavtaler og det er forskjell på strømmens kostnadsandel avhengig av hvor i landet bedriften ligger.

– Det er stor forskjell på hvilken bransje du er i, hvor stor du er og hvor i Norge du befinner deg i. Men de som sliter, sliter veldig mye. De opplever strømpriser som ingen har kunnet forutse. Prisene var skremmende allerede i mai, og de blir enda mer skremmende til høsten og vinteren. Mange bedrifter er redde for om de skal klare å opprettholde virksomheten sin, sier Almlid til NTB.