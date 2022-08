DNT ber om tilskudd til klimatilpasning av friluftslivet

DNT frykter at klimaendringer kan ramme turstier rundt om i landet, og ber om midler til klimatilpasning av norsk friluftsliv. Her på Hardangervidda mellom Haukeliseter og Hellevassbu.

NTB

Den Norske Turistforening (DNT) ber om tilskudd via statsbudsjettet til klimatilpasning av infrastrukturen i norsk friluftsliv.

– Det er viktig at det settes søkelys på dette – både strakstiltak, og at det koster mer å dimensjonere blant annet turstier på fjell og vidder riktig i forhold til klimaendringer. Samtidig er det viktig å bygge opp ny kompetanse på dette feltet, sier seksjonsleder for naturforvaltning og bærekraft i DNT, Trygve Sunde Kolderup, til Nationen.

Han sier klimatilpasning vil bli stadig viktigere i årene framover.

– For frivilligheten vil klimaendringene og nødvendige klimatilpasningstiltak i mange tilfeller kreve spesialkompetanse i prosjektering og utføring, i tillegg til økte kostnader og behov for økt dugnadsinnsats, sier Kolderup.

Generalsekretær i DNT, Dag Terje Klarp Solvang, påpeker at framover vil naturskader oppstå på steder som tidligere ikke har vært utsatt for det.

– Sommerens tragiske hendelse i Nord-Italia der 11 mennesker mistet livet etter at en isbre kollapset og utløste et skred over flere stier og turruter, er noe vi vil kunne oppleve mer av fremover. Også i Norge, sier Solvang.

Forbundet oppgir ikke noe konkret beløp for hvor mye støtte de har bedt om.