Geopolitisk ekspert: Kina forbereder mulig invasjon av Taiwan

I dette bildet tatt fra videoopptak fra Kinas CCTV, blir et prosjektil skutt opp fra et uspesifisert sted i Kina, torsdag 4. august 2022. Kina sier at de gjennomførte «presisjonsmissilangrep» i Taiwanstredet torsdag som en del av militæret øvelser som har hevet spenningene i regionen til sitt høyeste nivå på flere tiår. (CCTV via AP)

Kinas raseri etter Nancy Pelosis besøk til Taiwan kan være i ferd med å utvikle seg til en militær konfrontasjon.

Advarselen kommer fra ekspert på geopolitikk og nasjonal sikkerhet, Dmitri Alperovitch.

– Først var det en annonsert effektiv blokade av Taiwan i fire dager og seks brannøvelsessoner. Nå er det fem dager og syv soner. Hvis Kina slipper unna med dette, vil det vare i uker neste gang. Deretter i måneder eller til de får innrømmelser, eller invaderer. Slik begynner det…, skriver Alperovitc på Twitter.

Ifølge Meng Xiangqing, professor ved Kinas militærtilknyttede National Defense University, er det første gang det er avfyrt testmissiler over Taiwan, melder statskringkasteren CCTV.

Skyter langtrekkende missiler over Taiwan



Kinesiske kampfly og marinefartøyer krysset fredag en uoffisiell delelinje i Taiwanstredet, ifølge taiwanske myndigheter. Forsvarsdepartementet på Taiwan kaller hendelsen svært provoserende. Les mer Lukk

Det kinesiske militæret skal ha skutt til sammen 11 langtrekkende raketter under den største militærøvelsen noensinne i farvannene rundt Taiwan. Ifølge forsvarsdepartementet i Japan skal flere av rakettene ha passert over Taiwan.

– Dette er en ny utvikling, at vi har dem der, og at vi har øvelser så tett på Taiwan. Det er annerledes denne gang sammenlignet med andre øvelser. Kina er til stede i områder hvor de ikke tidligere har vært til stede og avfyrer også missiler i områder de ikke tidligere har gjort, særligt området øst for Taiwan, sier Camilla Tenna Nørup Sørensen, ph.d. og lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet, til dansk TV2.

Videopptak av rakettene delt på sosiale medier



Kinesiske kampfly og marinefartøyer fortsatte provokasjonen fredag. Ifølge taiwanske myndigheter skal jagerfly og krigsskip ha krysset den uoffisiell delelinjen i Taiwanstredet. De omtaler hendelsene som «svært provoserende».

Videoer lagt ut på kinesiske sosiale medier viser rakettoppskyting mot Taiwanstredet torsdag. Videoene er filmet fra en strand og viser raketter som skytes opp. Missilene flyr rett ut i havet og ingen land kan sees.

Ifølge Sky News er videoen trolig tatt fra en strand øst på øya som ser ut mot Taiwanstredet. Visningen skal samsvare med et bilde fra Tannan Bay Public Beach, øst for Pingtan Island, på Google Maps.

– Kina forbereder seg på en mulig invasjon

Hvorvidt de massive kinesiske øvelsene kun er en symbolmarkering for å markere militær styrke og skremme Taiwan og deres allierte, er uvisst.

Oriana Skylar Mastro ved Stanford University tror det kan ligge mer bak kinesernes maktdemonstrasjon denne gang. Hun har forsket spesielt på Kinas militære og dets potensiale til å angripe Taiwan.

– De vil definitivt bruke dette som en unnskyldning for å gjøre noe som hjelper dem å forberede seg på en mulig invasjon. Det handler ikke bare om signaler. I utgangspunktet prøver de å teste deres evne til å utføre de komplekse manøvrene som er nødvendige for et amfibieangrep på Taiwan, sier Skylar til New York Times. The New York Times.

– I dag står verden overfor et valg mellom demokrati og autokrati

USAs president Joe Biden og Kinas presient Xi Jinping. Les mer Lukk

Både USA og G7-landene kaller øvelsene uansvarlige.

– I dag står verden overfor et valg mellom demokrati og autokrati. USA er fast bestemt på å bevare demokratiet, her i Taiwan og rundt om i verden, sier leder for Representantenes hus, Nancy Pelosi, ifølge NTB.

Taiwanske myndigheter følger nøye med på militærøvelsene, og sier at de forbereder seg på krig, men uten et ønske om å starte en militær konflikt.

– Vi følger nøye med på fiendens aktiviteter rundt Taiwan-havet og de ytre øyene, og vi vil handle hensiktsmessig, heter det i en uttalelse fra Taiwans forsvarsdepartement, skriver CNN.

Kinas president Xi Jinping krever avklaring

Ifølge en kinesisk militær kilde er øvelsene å regne som forberedelser til reelle militære stridigheter, skriver nyhetsbyrået AFP. Dersom taiwanske styrker løsner skudd, vil Kinas hær iverksette harde mottiltak, opplyser kilden.

Kinas president Xi Jinping har flere ganger gjort det klart at Taiwans skjebne ikke kan forbli uavklart på ubestemt tid. Kinas grunnlov innlemmer Taiwan i sitt nasjonale territorium.

Ifølge kinesisk anti-løsrivelseslov fra 2005 trues Taiwan med invasjon hvis «mulighetene for en fredelig gjenforening skulle være fullstendig uttømt».

Økt spenning mellom USA og Kina



USA på sin side er Taiwans sterkeste allierte. Biden og tidligere amerikanske presidenter har gjentatt at de står hundre prosent bak Taiwan og vil forsvare øya med alle midler dersom den blir angrepet.

USA har betydelige marine- og flystyrker samlet i havområdene nær Taiwan.

Spenningen mellom USA og Kina har bygd seg opp over tid og er nå på sitt høyeste på lang tid. Russland har fordømt Pelosis besøk og støtter Kinas territorielle krav.

