Venstre sikrer mulig flertall for avbryte Stortingets ferie for å få på plass strømstøtte

Guri Melby (V) mener en må få på plass en strømordning som skaper trygghet for at folk kan betale strømregningen sin. Les mer Lukk

NTB

Venstre er åpne for å hasteinnkalle Stortinget for å instruere regjeringen i strømpolitikken. Dermed er det flertall på Stortinget for å avbryte ferien.