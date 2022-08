NHO ber om bred strømpakke i Stortinget

NTB

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) mener strømsituasjonen har gått fra vondt til verre og ber om en bred pakke i Stortinget.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier onsdag at regjeringen ser på en strømløsning for næringslivet.

NHOs viseadministrerende direktør Anniken Haugli sier situasjonen er blitt verre siden NHO først ba om en strømordning i januar.

– Det er derfor bra at statsministeren og regjeringen nå ser på ulike strømordninger for å avhjelpe den ekstraordinære strømsituasjonen som også norsk næringslivet opplever, og at utformingen av disse skjer i tett og god dialog med partene i arbeidslivet, sier Haugli.

– Målet må være å få en ordning som oppnår bred oppslutning i Stortinget og som skaper trygghet for norske bedrifter og jobber, sier hun.