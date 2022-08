Kritiske Ap-ordførere fikk ingen nye strømløsninger fra Støre

NTB

Det kom ingen nye tiltak eller løsninger på kraftkrisen da statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre møtte sine egne ordførere tirsdag kveld.

– Vi ble ikke presentert for nye løsninger i møtet i kveld, men forstår at det jobbes med konkrete tiltak, skriver fylkesleder Frode Fjeldsbø i Arbeiderpartiet Rogaland i en SMS til NTB.

Han var blant Ap-ordførere og lokalpolitikere som tirsdag kveld deltok på møtet med partiledelsen. Blant temaene på dagsordenen var kraftkrisen og de skyhøye strømprisene som skaper problemer i store deler av landet. Også olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) deltok på møtet for å gi en grundigere redegjørelse for situasjonen og hva regjeringen gjør med den.

– Vi har hatt et godt møte og snakket om den krevende situasjonen mange opplever, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til Dagbladet.

Presset øker

Flere toneangivende ordførere hadde i opptakten til møtet kommet med tydelig oppfordringer og krav til regjeringen om å komme folk og spesielt næringslivet til unnsetning. Fjeldsbø understreket selv overfor NTB i forkant av møtet at dagens prisnivå «ikke er til å leve med, verken på kort eller lang sikt».

– Jeg opplever at statsministeren og statsrådene lyttet til våre bekymringer i et konstruktivt og godt møte. Jeg har tillit til at regjeringen finner snarlige løsninger for næringslivet, skriver han etter møtet.

Regjeringen og Støre er under økende press fra flere hold om å avhjelpe kraftsituasjonen. Mandag gikk Ap-ordførerne i Kristiansand og Stavanger ut mot sin egen regjering på NRK, med krav om tiltak mot kraftkrisen. Også i Senterpartiet begynner tålmodigheten å bli tynnslitt.

Partiveteran Per Olaf Lundteigen mener regjeringen må levere nye tiltak allerede mandag, ifølge TV 2. Da møtes nemlig Stortingets presidentskap for å vurdere om Stortinget skal hasteinnkalles for å håndtere strømsituasjonen.

Lundteigen venter to strømtiltak: – Regulering av bruken av kraftkablene, sånn at vi ikke fortsetter med eksport når vi har lav dekning, og at vi får en strømstøtteordning for næringslivet.

Klare LO-krav

Tirsdag fulgte ledende LO-forbund – Støre kanskje viktigste politiske allierte utenfor Stortinget – opp med klare strømkrav.

– Regjeringa må levere på dette senest i forbindelse med statsbudsjettet, sier Frode Alfheim til FriFagbevegelse.

– Det vil gi folk en trygghet for hvor mye strøm kan koste. Folk flest må vite hva de har å forholde seg til. Det er det aller viktigste i dagens situasjon. Vi bor i Norge, et land hvor folk skal ha tilgang til energi. Og det har vi også, sier han.

Forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet gir regjeringen ni uker på seg til å få gjort noe med kraftsituasjonen og de ekstremt høye strømprisene.

– Vi må få en større politisk kontroll over kraften. Det kan man ikke være i tvil om. Regjeringen kan ikke sitte med hendene i fanget, påpeker Eggum.

Aasland: Godt møte

Jonas Gahr Støre ville ikke kommentere møtet overfor NTB, og henviste via sin rådgiver til nettopp Aasland. Statsråden bekrefter at det ikke kommer noen nye tiltak nå.

– Når det gjelder det store bildet, så tar vi gjennomtenkte og kloke valg og følger situasjonen tett. Vi har fått på plass en fastprisavtale for næringslivet tidligere, og følger situasjonen tett videre, sier han.

– Regjeringen vil gå inn med tiltak, også for næringslivet, når vi mener det er behov for det. Og vi vurderer fortløpende, sier Aasland.

Flåthen: Støres store test

Tidligere LO-leder Roar Flåthen tror Jonas Gahr Støres renommé og ettermæle står og faller på hans måte å takle den store kraftkrisen på.

Han forstår godt kritikk fra LO-forbundene Industri Energi og Fellesforbundet.

– Vannkraften er blitt en markedsvare uten kontroll og styring. Det kan ikke fortsette, og det må tas grep. Det er det bare regjeringen som kan gjøre. Ingen andre, sier han til FriFagbevegelse. Flåthen var leder av LO fra 2007 til 2013.