Raisi trosser amerikanske sanksjoner og vil tale i FN

Irans president Ebrahim Raisi står på USAs sanksjonsliste, men reiser i neste måned likevel til New York for å delta under FNs hovedforsamling.

NTB

