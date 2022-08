USAs justisminister saksøker Idaho for å sikre tilgang til abort

NTB

Justisdepartementet i Washington stevner Idaho for retten og hevder delstatens abortlov er i strid med føderal lov.

Da justisminister Merrick Garland kunngjorde søksmålet tirsdag, framholdt han at Idahos abortlov ikke tillater at leger gir nødvendig medisinsk behandling.

– Forbudet mot å tilby aborter til kvinner som lider av medisinske nødstilfeller, er kriminelt, sier Garland, som altså går rettens vei for å få kjent delstatens abortlov ugyldig.

Dette er det første store søksmålet der justisdepartementet direkte utfordrer en abortlov siden USAs høyesterett skrotet den føderale retten til abort.

Løfter fra Biden

Det skjedde i juni da høyesterettsdommerne tilsidesatte Roe v. Wade-kjennelsen fra 1973. Høyesterett slo fast at det nå er opp til delstatene å lage egne abortlover.

Republikanske Idaho er bare én av flere delstater som siden har innført nærmest totalforbud mot abort. Det antas at rundt halvparten av USAs delstater vil ende opp med ulike abortforbud.

USAs demokratiske president Joe Biden fordømte høyesterettskjennelsen og har lovet å gjøre alt i sin makt for å sikre tilgangen til abort.

Risikerer fem års fengsel

Føderal påtalemyndighet mener at Idahos lov vil tvinge leger til å bryte den føderale loven om akutt medisinsk behandling og arbeid. Denne loven, kjent som Emtala, krever at alle som kommer inn på en medisinsk klinikk for akutt hjelp, skal bli stabilisert og behandlet.

– Idahos lov vil gjøre det kriminelt for leger å gi den akutte medisinsk hjelpen som er pålagt i henhold til føderal lov, sier Garland.

Den aktuelle loven i Idaho nordvest i USA kriminaliserer alle aborter og trer etter planen i kraft 25. august. Alle som utfører eller forsøker å utføre en abort, kan i henhold til loven straffes med mellom to og fem års fengsel.

Krav om voldtektsanmeldelse

Folk som anklages for å ha brutt loven, kan forsvare seg mot straffeforfølgelse dersom de kan bevise at svangerskapet ble avsluttet for å redde en gravid kvinnes liv. Alternativt må de dokumentere at aborten ble utført etter at den gravide kvinnen anmeldte voldtekt eller incest til politiet, og at en kopi av den aktuelle anmeldelsen ble forelagt abortklinikken.

– I henhold til Idaho-loven, kan enhver aktor på lokalt eller delstatlig nivå tiltale, pågripe og straffeforfølge en lege bare ved å vise at aborten ble utført, uten noen hensyn til omstendighetene, skriver justisdepartementet i søksmålet.

– Loven legger dermed byrden på legen for å bevise et «aktivt forsvar» i rettssaken, tilføyer departementet.

«Ubrukelig»

Organisasjoner som jobber for rettighetene til dem som har overlevd seksuelle overgrep, mener unntaket for voldtekt og incest er ubrukelig. Årsaken er at Idahos lover ikke tillater at politietater frigir anmeldelser så lenge etterforskningen pågår – noe som ofte tar uker eller måneder.

Garland påpeker at søksmålet mot Idaho ikke er et forsøk på å «omgå høyesterett».

– Høyesterett sa at hver delstat kan ta sine egne beslutninger når det gjelder abort. Men det kan også den føderale regjeringen gjøre, sier justisministeren.

– Vi vil bruke alle verktøy vi har tilgjengelig, for å sikre at gravide kvinner får den akutte medisinske behandlingen som de har rett på i henhold til føderal lov, sier Garland og legger til at de også ser grundig på andre delstaters abortlover.

«Politisk motivert»

Idahos republikanske guvernør Brad Little sier at høyesterett ga delstatene mulighet til å regulere abort, og at det ikke er mer å si om den saken. Han lover imidlertid å samarbeide med delstatens justisminister Lawrence Wasden, også han republikaner, for å forsvare loven.

Wasden kaller søksmålet fra Washington for politisk motivert og mener justisdepartementet burde ha tatt direkte kontakt med Idaho for å løse striden ved dialog.

– I stedet har den føderale regjeringen valgt å kaste bort skattebetalernes penger i et unødvendig søksmål, sier justisministeren i delstaten med drøyt 1,7 millioner innbyggere.

Texas-søksmål

I juli informerte helsedepartementet i USA sykehus om at de må tilby abort dersom morens liv er i fare. De påpekte at føderal lov går foran delstatenes abortforbud dersom de ikke inneholder tilstrekkelige unntak for medisinske nødstilfeller.

Texas svarte med å saksøke den føderale regjeringen. Delstaten framholder at Biden-administrasjonens retningslinjer er ulovlige og at Emtala-loven ikke gjelder aborter. Den saken er fortsatt til behandling.