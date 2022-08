VG får kjeft for å «beskytte» Durek Verrett mot fornærmelse: – Kan ikke skjønne at det er problematisk

VG får skarp kritikk for sin dekning av Durek Verrets salg av en medaljong som skal ha hjulpet mot coronavirsuet. Her er Durek Verret sammen med sin forlovende prinsesse Märtha Louise.

Immunolog Fridtjof Lund-Johansen synes VG har vært feige, men stiller seg ikke bak all kritikken av avisen.

Durek Verrett har fått mye kritikk for å hevde at en medaljong han selv selger på sin nettbutikk for over 2000 kroner hjalp han med å bli frisk fra koronasykdom. I et oppslag i VG lørdag sier Forbrukertilsynet at de ser svært alvorlig på helsepåstandene Verrett kommer med om «The Lightbringer». Verrett er som kjent forlovet med prinsesse Märtha Louise.

Men også VG får kritikk for dekningen sin av denne saken. De har intervjuet immunolog Fridtjof Lund-Johansen som i den opprinnelige saken ble sitert på at «For de aller fleste er det neppe å anbefale.»

Sitatet fikk mediekritiker Kjetil Rolness til å reagere. «Les setningen en gang til. Medaljongen kan altså muligens anbefales til noen Vitenskapen har talt. Og ingen blir beskyldt for verken trangsynthet eller rasisme», skriver Rolness på Facebook til sine 40.000 følgere.

Endret sitatet

Deretter tar historien en ny vri. Det var nemlig ikke nøyaktig dette immunologen sa.

I en melding til Rolness, som mediekritikeren har delt på sin Facebook-side, forklarer Fridtjof Lund-Johansen at han skal ha sagt at «Medaljonger er OK for de som har vært farao i et tidligere liv, men anbefales ikke for andre.

Ifølge Lund-Johansen ble sitatet endret for at ikke Verrett skulle bli fornærmet. Det får Rolness til å tenne på alle plugger.

– VG er villig til å spre misinformasjon om hva som, for noen, kan kurere sykdom, skriver Rolness på Facebook.

Han mener VG går langt i å beskytte Verrett fra kritikk: - VG har kjøpt Durek Verretts grunnløse påstand om at norsk presse «mobber» han, og er villig til å bryte elementære sannhetskrav og presseetiske regler for å slippe unna beskyldningen, skriver Rolness videre.

Kritikken mot VG er unison blant de mange som har kommentert innlegget.



– Det er jo et helt strålende sitat! Både journalistisk og etisk håpløs vurdering. So what, hvis Durek ville syntes det var fornærmende?! Skal ikke VG gjengi sitater korrekt, fordi noen kan bli fornærmet? Da blir det nok en spennende avis, skriver MyGame-gründer og tidligere TVNorge-sjef Harald Strømme.

– Beklagelig

Immunolog ved Oslo universitetssykehus, Fridtjof Lund-Johansen, presiserer at han synes saken er «storm i et vannglass». Likevel er han skuffet over at VG ikke siterte ham rett.

– Det er beklagelig at de ikke gjorde det, det har Rolness rett i. Slik han skriver kunne det sitatet som VG valgte å trykke bli tolket feil, og det ville jeg ikke ha på meg. Derfor tok jeg kontakt med VG etter at Rolness kommenterte dette, sier Lund-Johansen til Kampanje.



– Jeg synes det var feigt av VG å ikke sitere meg korrekt, og dagen etter så ser jeg statssekretæren uttaler seg mye krassere om samme sak i VG. Jeg kan ikke skjønne at det er problematisk å skrive det jeg sa, og det er jeg skuffet over, men jeg tror de bare har formulert seg litt klønete, fortsetter han.

– Rolness drar det langt

Immunologen forteller at han ringte til VG og var overrasket over at de ikke hadde brukt sitatet slik han opprinnelig fortalte det. Da fikk han tilbakemelding av journalisten at desken hadde fjernet ordet «farao» fordi det kunne oppfattes som mobbing.

– Mitt utgangspunkt var at jeg hadde en hyggelig prat med journalisten, så dro jeg sitatet med «farao» for å være litt morsom. Jeg oppfattet at vi var enige om at det var det journalisten skulle skrive. Samtidig var de veldig forekomne og tok umiddelbar affære da jeg tok kontakt igjen. Jeg har et godt forhold til VG, og uttalt meg der mange ganger i forbindelse med pandemien. De er stort sett veldig ryddige.

– Stiller du deg bak kritikken til Rolness?

– Han drar det langt og tolker det i verste retning. Han skandaliserer det VG har gjort, men jeg tror at de fleste som blir intervjuet av en avis, opplever at den nøyaktige ordlyden ofte blir endret. Det kan være delvis med tanke på språkforbedring eller for å forkorte det som sies. Jeg synes ikke det i seg selv er en skandale. Det som er beklagelig er at den som har skrevet dette, kunne bli tolket slik som Rolnes gjorde, som heller ikke er en urimelig tolkning. Jeg tar ekstrem avstand fra det Durek gjør, og jeg er en anti-kvakksalver.

– Var ikke tilstrekkelig presist

VG har nå endret sitatet i saken til «Det vil jeg absolutt ikke anbefale.»

Avdelingsleder i VG Rampelys, Marcus Husby, erkjenner at de ikke traff planken i gjengivelsen av det opprinnelige sitatet.

– Vi ser at det opprinnelige sitatet i saken ikke var tilstrekkelig presist og at vår gjengivelse kunne misforstås i den første publiseringen. Vi endret derfor det. Rettelsen ble også lagt inn i VGs rettelogg, sier han til Kampanje.

– Har Durek Verrett mer krav på beskyttelse enn andre maktpersoner VG skriver om?

– Vi skal rette et kritisk søkelys mot kongefamilien og dere nærmeste når det er berettiget, slik vi har gjort i dette tilfellet. Hovedkjernen i denne saken omhandler Verretts salgsvirksomhet av medaljonger – og hans påstander om at han ble frisk fra corona av disse. Forbrukertilsynet sier selv til VG på generelt grunnlag at de ser svært alvorlig på påstander fra personer om noen har effekt mot coronavirus.

