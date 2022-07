Viktor Orban forsvarer omstridt uttalelse

NTB

Ungarns statsminister Viktor Orban sier at hans omstridte uttalelse om «raseblanding» representerer et kulturelt og sivilisatorisk standpunkt.

Under et besøk i Østerrike torsdag forsvarte Orban uttalelsene han kom med under et besøk i Romania helgen før.

– Det hender at jeg snakker på en måte som kan misforstås. Holdningen min representerer et kulturelt og sivilisatorisk standpunkt, sa Orban under en pressekonferanse med Østerrikes statsminister Karl Nehammer.

Orban har fått kraftig kritikk fra blant anne jødiske organisasjoner etter at han uttalte at europeere kan blande seg med hverandre, men ikke med folk utenfra Europa.

– Vi er villige til å blande oss med hverandre, men vi vil ikke bli et raseblandet folk, sa Orban.