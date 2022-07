Kinas industriminister mistenkt for korrupsjon

Kinas industri- og IT-minister Xiao Yaqing blir etterforsket for korrupsjon, melder statskontrollerte kinesiske medier.REUTERS/Stringer ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT.

President Xi Jinping har tidligere sørget for å fjerne flere mektige embetsmenn som er blitt anklaget for korrupsjon. Likevel er Xiao er en av de mest framtredende politikerne som er blitt utsatt for Xis antikorrupsjonskampanje så langt.

Det skjer få måneder før Kommunistpartiet holder et viktig møte der det er ventet at Xi igjen vil sementere egen makt.

Ifølge kinesisk rikskringkasting CCTV anklages Xiao for å ha «brutt disiplinen og loven». Kanalen gir ingen opplysninger om hva han anklages for.

Nyheten kommer samtidig som det blir gjennomført en større aksjon mot kinesiske teknologiselskaper, som Beijing frykter skal bli for mektige.

Xiao var tidligere forretningsmann. Han startet karrieren som ingeniør på en fabrikk nordøst i Kina og jobbet seg oppover til å bli leder for det statlige byrået som har ansvar for markedsreguleringer.

I juli 2020 ble han utnevnt til industri- og IT-minister. Han leder et departement som blant annet har ansvaret for veikartet som skal føre til at Kina blir størst på elbil-markedet, og for landets ambisiøse plan om å utvikle et 5G-nettverk.