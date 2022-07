Hoksrud slår alarm om strømstøtten: Prisen kan bli det dobbelte av 70 øre

NTB

Hvis prisene holder seg på dagens nivå, risikerer folk i Sørvest-Norge regninger på 140 øre per kilowattime for strømmen.

– Det er helt vanvittig med slike priser midt på sommeren, sier Fremskrittspartiets Bård Hoksrud til NTB.

Han er provosert.

Torsdag vil nemlig døgnprisen på strøm passere 4,22 kroner per kilowattime i Sørvest-Norge. Det høyeste nivået som noensinne er registrert.

Samtidig sa olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) onsdag til NTB at regjeringens strømstøtteordning «heldigvis» skjermer forbrukerne for det meste av prisøkningen. Det er dette som får Hoksrud til å steile.

– Ja, det kan høres bra ut, men det er rett og slett lureri fra regjeringens side, sier han.

70 + 70 øre

Frp-politikeren setter opp regnestykket slik:

* De første 70 ørene per kilowattime må du betale selv. Det er i seg selv nesten det dobbelte av snittprisen de siste ti årene.

* Det overskytende – det vil si alt over 70 øre – dekker staten 80 prosent av. Men de siste 20 prosentene må du betale selv. Hvis strømprisen forblir like høy som i dag i en hel måned, slik at du får et månedssnitt på 4,22 kroner, betyr det at du må betale 20 prosent av de siste 3,52 kronene selv. Det blir akkurat 70 øre – som da kommer på toppen av de 70 ørene du allerede har betalt. Dermed stiger strømregningen til 140 øre per kilowattime – nøyaktig det dobbelte av innslagspunktet for strømstøtten.

* I tillegg kommer nettleie og merverdiavgift.

– Det gjør at dagens strømpriser får store konsekvenser for helt vanlige folk og bedrifter, som kommer til å få det tøft i høst når strømprisen ligger an til rekord, matprisene øker og ikke minst også drivstoffprisene er rekordhøye, advarer Hoksrud.

– Likevel sitter regjeringen musestille og viser null vilje til handling, sier han.

Vil ha makspris

Gjennom sommeren har debatten rast om de høye strømprisene, og også regjeringens budsjettpartner SV har tatt til orde for at noe må gjøres.

Fra før har Stortinget vedtatt at støttenivået skal økes til 90 prosent fra oktober til desember.

Samtidig har Statnett oppjustert risikonivået fra grønt til gult. Det betyr at det er økt risiko for strømrasjonering til vinteren, men at risikoen fortsatt er under 20 prosent.

Hoksrud trekker for sin del fram at Frp har foreslått en makspris på 50 øre for strøm.

– Dette er forslag som Frp har fremmet på Stortinget i år, men som verken Ap, Sp eller Høyre har støttet, sier han.