USA ber Ukraina gjøre mer for å bekjempe korrupsjon

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj under en pressekonferanse i Kyiv 3. juli, da Australias statsminister Anthony Albanese var på besøk. Arkivfoto: Nariman El-Mofty / AP / NTB

NTB

USA vil at Ukraina skal trappe opp kampen mot korrupsjon og ber landet utnevne en ny og troverdig riksadvokat.

– Korrupsjon må bekjempes selv når Ukraina forsvarer seg mot Russlands angrepskrig. Russlands krig mot Ukraina utgjør en ekstern trussel. Korrupsjon utgjør en intern trussel, sier talsmann for det amerikanske utenriksdepartementet Ned Price.

Han ber Ukraina utnevne en «høyt kvalifisert og virkelig uavhengig» riksadvokat etter at president Volodymyr Zelenskyj ga Iryna Venediktova sparken tidligere i juli.

– Uavhengigheten og upartiskheten til riksadvokaten er vesentlig for å sikre integriteten til arbeidet som Ukraina gjør for at de som begår forbrytelser, stilles til ansvar, sier han videre.

Han understreker at kampen mot korrupsjon er viktig i forbindelse med Ukrainas ønske om å bli medlem av EU.

Samtidig som Zelenskyj sparket Venediktova, sparket han sjefen for sikkerhetstjenesten, Ivan Bakanov.