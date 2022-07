USAs finansminister:

Mindre fart i økonomien – men ingen resesjon ennå

USAs finansminister Janet Yellen sier at den amerikanske økonomien krymper, men at den ikke er i resesjon.

NTB

USAs økonomi mister fart, men finansminister Janet Yellen peker på et robust antall ansettelser som et tegn på at økonomien ikke er i resesjon.