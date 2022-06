Stortingspresidenten: Tar Andreassens beslutning til etterretning

NTB

Presidentskapet tar stortingsdirektør Marianne Andreassens oppsigelse til etterretning, sier stortingspresident Masud Gharahkhani.

Tirsdag ble det kjent at Andreassen vedtar et overtredelsesgebyr fra Datatilsynet til Stortinget på to millioner kroner – og at hun samtidig sier opp sin stilling.

– Hun har bedt om å bli løst fra sin arbeidsplikt i oppsigelsesperioden. Dette har presidentskapet innvilget i dag, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) til VG.

Han sier presidentskapet tar direktørens beslutning til etterretning.

Bakteppet for at Andreassen forlater sin stillingen, er dataangrepet på Stortinget i august 2020, og at personopplysninger fra 13 epostkontoer kunne være på avveie.

Etterforskningen fra PST pekte mot at Russland kunne stå bak angrepet.

Gharahkhani opplyser at assisterende direktør Kyrre Grimstad er bedt om å bli fungerende direktør til ny direktør formelt er ansatt.