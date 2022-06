Stortingets direktør sier opp – vedtar gebyr etter dataangrepet

* Stortinget ble i slutten av august 2020 utsatt for et omfattende IT-angrep.

* Saken dreide seg om at personopplysninger fra 13 epostkontoer kunne være på avveie. Etterforskningen fra PST pekte mot at Russland kunne stå bak angrepet. Russland har hele veien nektet for dette.

* Administrasjonen på Stortinget fikk kritikk av Datatilsynet etter angrepet, særlig for ikke å ha tatt i bruk tofaktorautentisering.

* Stortinget har opplyst at et av læringspunktene fra hendelsen er at de ikke har stilt strenge nok krav til passord.

* I slutten av januar 2022 mottok Stortinget et forhåndsvarsel om overtredelsesgebyr på to millioner kroner for brudd på personopplysningsloven i forbindelse med IT-angrepet.

* Stortinget vedtok ikke milliongebyret, og ba om en ny vurdering fra Datatilsynet.

* 28. juni mottok Stortinget det endelig vedtaket, der Datatilsynet opprettholder overtredelsesgebyret på 2 millioner kroner. Datatilsynet mener det ble utvist grov uaktsomhet i forkant av IT-angrepet i august 2020.

* Samme dag vedtar Stortingets direktør Marianne Andreassen gebyret, og sier samtidig opp sin stilling.