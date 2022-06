Norske politikere om abortvedtak i USA: – En tragedie

NTB

At USAs øverste domstol har vedtatt å fjerne den føderale abortretten til amerikanske kvinner møter unison fordømmelse blant norske politikere.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier til NTB at avgjørelsen etter hans mening er et menneskerettighetsbrudd.

– USA som Norge har hatt en jevn nedgang i antall abort. Det betyr at opplysning om prevensjon har hatt en betydning. Men å fjerne retten til abort som er en del av svangerskapstilbud er feil, og etter min mening et menneskerettighetsbrudd, sier Støre til NTB.

I snart 50 år har amerikanske kvinner hatt rett til selvbestemt abort.

Sjokkerte demonstranter utenfor Høyesterett etter at avgjørelsen ble kjent fredag.

Denne retten har vært sikret gjennom en høyesterettsdom kalt Roe vs. Wade fra 1973. Men nå har altså et flertall i høyesterett bestemt seg for å oppheve denne, noe som betyr at delstatene selv får bestemme om abort skal være lov.

– Dette blir ødeleggende

– Jeg blir bekymret over at slikt kan skje i vår tid. Kvinners rett til å bestemme over egen kropp er en sentral rettighet i et moderne og liberalt demokrati, sier Høyre-leder Erna Solberg i en uttalelse.

Nestleder i Venstre Sveinung Rotevatn, skriver på Twitter at dette blir ødeleggende.

– For en tragedie. Ikke bare for kvinners rett til å bestemme over egen kropp, men også for det amerikanske demokratiet. I et dypt polarisert land var Høyesterett den siste institusjonen med en viss tverrpolitisk tillit, skriver han.

Abortforbud trer i kraft i flere delstater kort tid etter at høyesterettskjennelsen kom fredag. Til sammen kan halvparten av USAs delstater innføre forbud.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) sier til NTB at hun er forbanna, og peker på viktigheten av å kjempe videre for rettigheter som er vunnet fram.

– Det er helt skrekkelig! Likestillingen og kvinners rettigheter kan aldri tas for gitt, vi må sammen kjempe mot disse tilbakeslagene vi ser verden over nå, sier hun.

Tror avgjørelsen vil ramme skjevt

– Grunnleggende rettigheter kan aldri tas for gitt, men må forsvares og forsvares. I USA skjer det et enormt tilbakeskritt nå, som vi vet vil få dramatiske konsekvenser for kvinners liv og framtid, skriver finanspolitisk talsperson for SV Kari Elisabeth Kaski, på Twitter.

Hun får støtte også av Marian Hussein i samme parti, som mener avgjørelsen vil ramme skjevt.

– På en sånn dag går mine tanker til fattige og unge jenter i USA. Dessverre kommer denne avgjørelsen til Høyesterett til å påvirke rasifiserte og fattige kvinner verst, skriver Hussein på Twitter.

Sofie Marhaug fra Rødt tror også dette vil straffe kvinner med dårlig råd aller mest.

– Når USA gir stater anledning til å forby abort, vil det straffe kvinner med vanlig eller dårlig råd. Kort sagt de som ikke har råd til å reise land og strand for å få hjelp, skriver Marhaug på Twitter.