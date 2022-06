Støre forstår at folk er urolige for sommeren

NTB

Økte priser, lang ventetid på pass og kansellerte flyavganger legger en demper på manges sommer. Statsminister Jonas Gahr Støre forstår at folk blir urolige.

– Jeg forstår at mange blir urolige når de opplever at ganske vanlige ting i livet blir dyrere, uten at lønna nødvendigvis øker, sier Støre (Ap).

Han holdt fredag sin oppsummerende pressekonferanse før sommeren.

Andre land har imidlertid langt større utfordringer enn Norge, påpeker han.

– Norge er godt rustet til å møte den utfordringen vi står i bedre enn de fleste. Vi prioriterer de med dårligst råd og skal komme dem til unnsetning. Og så skal vi gjøre alt vi kan for å sørge for at folk kommer seg på ferie og hjem fra ferie, sier Støre.

Selv om det går bra i norsk økonomi, så er det lite som skal til før det bikker over og begynner å gå dårlig, ifølge statsministeren.

– Det må vi gjøre alt vi kan for å unngå.

Ap/Sp-regjeringen har fått både pandemi, strømkrise og krig i Europa i fanget. Støre oppsummerer statsministerperioden hittil på følgende måte:

– Det har vært utfordrende og veldig meningsfullt.