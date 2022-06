Dansk politiker med nytt parti et halvt år etter at hun ble kastet fra Folketinget

Inger Støjberg forlater folketingssalen etter at flertall der erklærte henne uønsket i den danske nasjonalforsamlingen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix / NTB

NTB

En drøy måned etter at hun kunne kaste fotlenken, har Danmarks tidligere innvandringsminister Inger Støjberg stiftet et nytt parti.

Støjberg har stiftet partiet Danmarksdemokraterne. Den tidligere Venstre-politikeren ble kastet ut av folketinget etter å ha blitt dømt til fengselsstraff i en riksrettssak i desember.

Nå vil Støjberg ha innflytelse igjen.

– Det er ikke et parti som stiftes i protest mot andre partier eller et system. Det er et parti som vil ha innflytelse, sier Støjberg.

Da hun møtte journalister for å fortelle om det nye partiet, ville mange høre om det blir en dansk kopi av Sverigedemokraterna.

– Jeg har ikke satt meg inn i detaljene om hvordan Sverigedemokraternas partiprogram ser ut, men det er ikke sånn. Dette er et dansk parti, sier Støjberg.

Statsminister Mette Frederiksen sier at hun kan samarbeide med Danmarksdemokraterne, avhengig av hvilken politikk partiet vil føre.

– Jeg ønsker Inger Støjberg velkommen inn i rekken av partiledere. Det er litt uklart hva det politiske innholdet blir, men det får vi vite om senere. Og så ser vi om vi kan samarbeide, sier Frederiksen.