Ingen endring av grensen mellom Sandnes og Strand

NTB

Kommunal- og distriktsdepartementet har vedtatt å ikke endre grensen mellom kommunene Sandnes og Strand i Rogaland.

I august i fjor ble det fremmet et innbyggerinitiativ om grensejustering mellom Sandnes og Strand. Innbyggerinitiativet gikk inn for at den delen av tidligere Forsand kommune som fra 1. januar 2020 har hørt til Sandnes kommune, skulle overføres til Strand.

− Forsand-saken har vært behandlet i Stortinget flere ganger. Det har vært flere grenseendringer i dette området på kort tid. Forslaget som var til vurdering nå, ville ikke føre grensene tilbake til en tidligere situasjon, men ville nok en gang innebære nye grenser. Etter en helhetlig vurdering har departementet vedtatt å ikke endre kommunegrensen, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).