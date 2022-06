Fornebubanen vedtatt i Oslo bystyre

Byggingen av Fornebubanen er allerede i gang flere steder. Her fra et digert hull på Fornebu som nå graves ut.

NTB

Oslo bystyre ga onsdag grønt lys for Fornebubanen. Dermed er foreløpig sluttstrek satt for vårens store drama i Oslo-politikken.

Ifølge NRK var det Arbeiderpartiet, SV, MDG, Høyre, Venstre og KrF som sikret flertallet for den nye T-banen mellom Majorstuen og Fornebu.

– Det har vært tøffe tak underveis og vanskelige beslutninger å ta i denne saken, sa miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) i debatten.

Fremskrittspartiet, Folkets Parti FNB, Chaudhrys gruppe, Senterpartiet og Rødt stemte imot. Byggingen av Fornebubanen er allerede i gang flere steder i og rundt Oslo. Likevel ble det inntil nylig snakket om å skrote hele prosjektet på grunn av voldsomme kostnadsoverskridelser.

13. juni ble det klart at det igjen var flertall i Oslo bystyre for å fortsette prosjektet, etter at grunneiere bidro med 2,1 milliarder kroner for å sikre byggingen.

Prislappen for den drøyt 8 kilometer lange T-banestrekningen var først beregnet til 16,2 milliarder kroner. I januar kom anslag om at prisen kunne stige til 21,5 milliarder kroner. Så ble anslagene justert opp til 23,3 milliarder i april.