Sveriges regjering fikk gjennom statsbudsjettet

NTB

Riksdagen sa ja til det svenske statsbudsjettet med stemmen til partiløse Amineh Kakabaveh. Hun har den siste tiden vært usikker på hva hun ville stemme.

Budsjettet med tilhørende pensjonsavtale til statsminister Magdalena Anderssons regjering ble vedtatt med 174 mot 173 stemmer.

Finansminister Mikael Damberg fikk spørsmål om regjeringen hadde inngått noen ny avtale med Kakabaveh for å sikre hennes stemme, men slik var det ikke, sa han.

Kakabaveh ble avgjørende for å berge regjeringen fra et mistillitsforslag for noen uker siden etter at regjeringen bekreftet en tidligere avtale om støtte til kurdiske organisasjoner i Syria.

Damberg er spesielt fornøyd med pensjonsdelen av budsjettet, som blant annet innebærer at minstepensjonen øker med 1.000 svenske kroner i måneden fra august.