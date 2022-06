De borgerlige partiene bekrefter skattekrav

NTB

Både Frp, Høyre, KrF og Venstre har politikere som er berørt av de 45 sakene der politikere har fått varsel om ekstra skattekrav fra Skatteetaten.

Det får Aftenposten bekreftet fra partienes kommunikasjonsapparat.

Bakteppet er at Skatteetaten mandag la fram en rapport hvor det kom fram at 45 rikspolitikerne har betalt for lite skatt for sin pendlerbolig.

Ingen av de borgerlige partiene vil opplysende hvilke politikere det gjelder.

Fra før er det kjent at SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes, justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og kultur- og inkluderingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) har fått skattekrav.