Tysk minister beskriver russisk gasskutt som et angrep

Tysklands nærings- og klimaminister Robert Habeck fra partiet De grønne. Arkivfoto: Patrick Pleul/dpa via AP / NTB

NTB

Den russiske energigiganten Gazproms kutt i gassforsyninger til Europa er «et økonomisk angrep på oss», mener Tysklands nærings- og klimaminister.

– Reduksjonen av gassleveranser via Nord Stream 1-rørledningen er et angrep på oss, et økonomisk angrep på oss, sa Robert Habeck i en tale på en tysk industrikonferanse tirsdag.

EU-landene har etter Russlands invasjon av Ukraina 24. februar innført en rekke sanksjoner mot russiske myndigheter og selskaper. Samtidig har Tyskland og EU et sterkt ønske om å redusere importen av russisk energi, som de har gjort seg avhengige av.

Parallelt med dette har Russland selv strupet tilførselen av gass til en stadig lengre liste med EU-land.

Den siste tiden er leveransene gjennom rørledningen Nord Stream 1 til Tyskland blitt kraftig redusert. Det har ført til at Tyskland, Nederland og Østerrike har åpnet for økt kullkraftproduksjon, på tross av klimamålene.

Gazprom sier at reduksjonen skyldes reparasjoner som er utsatt i lang tid, men regjeringen i Berlin mener beslutningen er politisk.

Et helt sentralt mål for Tyskland er å få fylt opp de tyske gasslagrene til 90 prosents kapasitet før vinteren.

– Når vi går inn i vinteren med halvfulle gasslagre, og kranene er skrudd av, da snakker vi om en vanskelig økonomisk krise i Tyskland, sier Habeck.

I dag er knappe 60 prosent av gasslagrene fylt.