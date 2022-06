Oligarken Mikhail Khodorkovsky advarer Vesten : – Putin vil starte krig med Nato

Dersom Putin skulle vinne krigen mot Ukraina, vil det neppe stoppe med det.

Det mener oligarken Mikhail Khodorkovsky. En gang var han Russlands rikeste menn. Nå lever han i eksil og er blant Vladimir Putins argeste kritikere.

– Hvis han vinner i Ukraina, må han starte en krig med Nato på grunn av hjemlige problemer, sier Khodorkovsky til Financial Times.

Han frykter at Vesten ikke forstår dimensjonen av Russlands angrepskrig mot Ukraina, og advarer mot å reagere for sent før Putin går løs på nye suverene stater.

Ber britiske soldater forberede seg på kamp med russerne



– Putin vil tape til slutt. Han har lagt inn på en vei som uunngåelig vil føre til hans fall, mener Mikhail Khodorkovsky. Les mer Lukk

Og skulle Russland gå seirende ut av krigen, vil resten av Europa kunne forvente en 250 kilometer lang frontlinje mot Russland.

Den nye sjefen for den britiske hæren, general Patrick Sanders, varslet for to dager siden at britiske soldater må være forberedt på å kjempe i Europa mot russerne.

– Verden har endret seg siden 24. februar og det er nå avgjørende nødvendig å bygge en hær som er i stand til å kjempe ved siden av våre allierte og nedkjempe Russland i strid, skriver generalen i et brev, ifølge BBC.

– Putin vil tape til slutt

Mikhail Khodorkovsky mener spesielt ett land peker seg ut som Putins neste mål.

– Hvis vi ikke tar vare på sykdommen i Ukraina, vil den spre seg til nye territorier. Kremls neste steg blir en blokade av luftrommet i Litauen. Det vil tillate russisk luftfart å fly rett gjennom mellom Russland og Kaliningrad. Da vil NATO stå overfor et spørsmål om hva de skal gjøre, spår den styrtrike oligarken, ifølge Insider og Expressen.

Samtidig anser han den russiske invasjonen som første steg på veien til Putins undergang, men at det først vil skje når Putin er nedkjempet på slagmarken.

– Putin vil tape til slutt. Han har lagt inn på en vei som uunngåelig vil føre til hans fall, mener Mikhail Khodorkovsky, ifølge

– Det er ingen ende på Russlands appetitt

Ukrainske soldater avfyrer et BM-21 Grad flerrakettoppskytingssystem, nær byen Lysychansk, Luhansk-regionen, 12. juni 2022. Les mer Lukk

Olga Lautman ved den amerikanske tenketanken CEPA frykter at Russland ikke vil nøye seg med Ukraina dersom de skulle klare å okkupere store deler av Ukraina.

– Det er ingen ende på Russlands appetitt. Det har vi sett og vi har også sett at forhandlinger med dem ikke fungerer. Putin kan marsjere over Europa hvis han vinner i Ukraina. Vesten må handle nå for å sikre at han ikke gjør det, Lautman til The Sun.

Hun advarer om at tiden er knapp og at vestlige land må ta kampen nå for å hindre den russiske krigsmaskinen i å erobre nye landområder og styrke sin posisjon på terskelen til resten av Europa. Hun mener det er bortkastet tid å forsøke å snakke Putin til fornuft.

– Løftene deres er ingenting verdt

– Vi har sett det og vi har sett at forhandlinger med dem ikke fungerer. Deres ord er ingenting verdt, løftene deres er ingenting verdt. Den russiske despoten og hans medsammensvorne vil ikke stoppe ved Ukrainas grenser hvis Vesten ikke står opp mot Kreml. Hvis Ukraina prøver å avslutte krigen, vil Russland aldri stoppe, advarer den russisk-ukrainske analytikeren.

Hun tror den blodige krigen i Ukraina vil fortsette, akkurat som i Syria og Krim i 2014 med enorme sivile og militær tap på begge sider.