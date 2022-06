Ny avgift på vindkraft ønskes velkommen av vindkraftnæringen

Ny avgift på vindkraft på land ønskes velkommen av vindkraftnæringen. Kommunikasjonsansvarlig Robert Kippe i bransjeforeningen Norwea mener det bør innføres en naturressursskatt også. Bildet er fra Roan vindpark. Les mer Lukk

NTB

Det er bra at regjeringen innfører en avgift for landbasert vindkraft, mener bransjeforeningen Norwea. Ett øre per kilowattime produsert skal gå til staten.