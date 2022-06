Støre: Statsforvalteren skal utrede en oppløsning

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at statsforvalteren skal lage en utredning om konsekvensene av å bryte opp Kristiansand kommune.

Dette sier Jonas Gahr Støre etter at han mandag ettermiddag møtte den lokale arbeiderpartiledelsen i Kristiansand og Agder om den pågående prosessen rundt Kristiansand kommune. Etter krisemøtet sa statsministeren at det helt klart var læringspunkter for regjeringen for måten prosessen var blitt gjennomført på.

– Statsforvalteren skal lage en utredning av hva det vil si å oppløse denne kommunen. Regjeringen har ikke tatt stilling til oppløsing av denne kommunen, sa Støre etter møtet.

– Jeg forstår frustrasjonen med beslutningen som er tatt i regjeringen. Dette er folk som har jobbet hardt med å danne en ny kommune, sa han videre.

– Kommunen skal bli hørt

Støre kom til Kristiansand mandag ettermiddag for å roe gemyttene etter at regjeringen har avgjort å overkjøre kommunens flertallsbeslutning om ikke å bryte opp den sammenslåtte kommunen, med å spørre beboerne i de to gamle kommunene Songdalen og Søgne.

De to kommunene ble i 2020 tvangssammenslått med Kristiansand.

– Vi får lytte til hverandre. Statsforvalteren har fått sitt oppdrag. Kommunen skal bli hørt grundig i den prosessen, sier Støre.

– Vært dramatisk

Ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) sier møtet med Støre var godt, og at partene har fått snakket sammen.

– Dette har vært så viktig for oss, og det har vært dramatisk, men det var viktig med samtalen i dag, sa Skisland etter møtet.

Støre sier at regjeringen er opptatt av Agder og av Kristiansand. Han sa også at dette var en sak som hadde vært mer viktig for Senterpartiet enn Arbeiderpartiet i regjeringen.

– Det er bestemt at beboerne i disse kommunene skal få ytre seg, og de skal få gjøre det på et godt grunnlag, sier han.